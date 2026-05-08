Акции криптобиржи Coinbase снижаются после выхода финотчета - 08.05.2026, ПРАЙМ

Стоимость акций криптобиржи Coinbase снижается после закрытия основных торгов в США почти на 4% после выхода финансового отчета, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Стоимость акций криптобиржи Coinbase снижается после закрытия основных торгов в США почти на 4% после выхода финансового отчета, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 мск стоимость акций Coinbase после закрытия основных торгов опускается на 3,77%, до 185,68 доллара за ценную бумагу. По итогам торгов четверга цена акции криптобиржи составляла 192,96 доллара. Согласно отчетности, квартальный чистый убыток Coinbase, приходящийся на акционеров, составил 394,117 миллиона долларов после прибыли в 65,608 миллиона за первый квартал прошлого года. Разводненный убыток на акцию составил 1,49 доллара после прибыли в 0,24 доллара годом ранее, аналитики ожидали прибыль на уровне 0,29 доллара. При этом выручка за отчетный период сократилась на 30,5%, до 1,413 миллиарда долларов, при прогнозе аналитиков в 1,56 миллиарда. Число ежемесячных активных трейдеров (MTU) за квартал уменьшилось на 15%, до 8,2 миллиона. А объем торговых операций составил 202 миллиардов долларов, что примерно в два раза меньше показателя годом ранее. Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, эфир и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 4,9 тысячи сотрудников.

