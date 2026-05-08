https://1prime.ru/20260508/aktsii-869770494.html
Акции криптобиржи Coinbase снижаются после выхода финотчета
Акции криптобиржи Coinbase снижаются после выхода финотчета - 08.05.2026, ПРАЙМ
Акции криптобиржи Coinbase снижаются после выхода финотчета
Стоимость акций криптобиржи Coinbase снижается после закрытия основных торгов в США почти на 4% после выхода финансового отчета, свидетельствуют данные торгов. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T07:54+0300
2026-05-08T07:54+0300
2026-05-08T07:54+0300
рынок
торги
сша
coinbase
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869770494.jpg?1778216051
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Стоимость акций криптобиржи Coinbase снижается после закрытия основных торгов в США почти на 4% после выхода финансового отчета, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск стоимость акций Coinbase после закрытия основных торгов опускается на 3,77%, до 185,68 доллара за ценную бумагу. По итогам торгов четверга цена акции криптобиржи составляла 192,96 доллара.
Согласно отчетности, квартальный чистый убыток Coinbase, приходящийся на акционеров, составил 394,117 миллиона долларов после прибыли в 65,608 миллиона за первый квартал прошлого года.
Разводненный убыток на акцию составил 1,49 доллара после прибыли в 0,24 доллара годом ранее, аналитики ожидали прибыль на уровне 0,29 доллара. При этом выручка за отчетный период сократилась на 30,5%, до 1,413 миллиарда долларов, при прогнозе аналитиков в 1,56 миллиарда.
Число ежемесячных активных трейдеров (MTU) за квартал уменьшилось на 15%, до 8,2 миллиона. А объем торговых операций составил 202 миллиардов долларов, что примерно в два раза меньше показателя годом ранее.
Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, эфир и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 4,9 тысячи сотрудников.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, coinbase
Рынок, Торги, США, Coinbase
Акции криптобиржи Coinbase снижаются после выхода финотчета
Акции криптобиржи Coinbase снижаются почти на 4% после выхода финотчета
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Стоимость акций криптобиржи Coinbase снижается после закрытия основных торгов в США почти на 4% после выхода финансового отчета, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск стоимость акций Coinbase после закрытия основных торгов опускается на 3,77%, до 185,68 доллара за ценную бумагу. По итогам торгов четверга цена акции криптобиржи составляла 192,96 доллара.
Согласно отчетности, квартальный чистый убыток Coinbase, приходящийся на акционеров, составил 394,117 миллиона долларов после прибыли в 65,608 миллиона за первый квартал прошлого года.
Разводненный убыток на акцию составил 1,49 доллара после прибыли в 0,24 доллара годом ранее, аналитики ожидали прибыль на уровне 0,29 доллара. При этом выручка за отчетный период сократилась на 30,5%, до 1,413 миллиарда долларов, при прогнозе аналитиков в 1,56 миллиарда.
Число ежемесячных активных трейдеров (MTU) за квартал уменьшилось на 15%, до 8,2 миллиона. А объем торговых операций составил 202 миллиардов долларов, что примерно в два раза меньше показателя годом ранее.
Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, эфир и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 4,9 тысячи сотрудников.