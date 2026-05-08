Российский рынок акций умеренно снижается в пятницу

2026-05-08T15:58+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в середине торгов пятницы умеренно снижается в отсутствие существенных корпоративных новостей, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.27 мск снижался на 0,26%, до 2608,58 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,24%, до 100,3 доллара за баррель. "В пятницу, 8 мая, российский рынок ликвидных акций не показывает сильной динамики, за исключением региональных сетевых энергокомпаний… Большая часть бумаг, входящих в расчет индекса, находится в минусе", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". "К пятой сессии темп снижения явно гаснет. Однако рынок скорее устал продавать, чем нашел покупателя. Дивидендный импульс задают сетевые компании", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Для экспортеров сдержанный оптимизм связан с двумя потенциальными разворотами: дипломатический прогресс по Ормузу мог бы ускорить ослабление рубля, а данные по инфляции сегодня - дать долговому рынку импульс для продолжения снижения доходностей, добавил он. "В отсутствие существенных корпоративных новостей рыночная динамика определятся под влиянием более низких цен на нефть и более высокой доходности ОФЗ. Котировки Brent теряют более 2%, отступая в направлении 100 долларов США за баррель, доходности ОФЗ сроком погашения от 5 до 10 лет повысились на 3-6 базисных пунктов", - делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции "Фармсинтеза" (+2,66%), "Россетей" (+2,59), префы "Башнефти" (+1,12%), обыкновенные акции "Русгидро" (+0,91%) и "М.Видео" (0,75%). "Бумаги "Селигдара" снижаются в цене, так как совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. Это было ожидаемо, но для бумаги новость все равно неприятная, потому что после роста стоимости золота часть инвесторов могла рассчитывать хотя бы на изменение дивидендной риторики", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции ДВМП (-3,86%), "Мечела" (-2,18%), ОГК 2 (-2,02%), "Новабев" (-1,92%) и "СПБ биржи" (-1,9%). ПРОГНОЗЫ Нельзя исключать в последний рабочий день недели повторной проверки на прочность поддержки в области 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Дудников К вечеру индекс может оказаться в диапазоне от плюс 0,5% до минус 0,5%, считает Калачев.

