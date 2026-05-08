https://1prime.ru/20260508/aktsii-869793782.html

Аналитики ожидают роста рынка акций России за следующую неделю

Аналитики ожидают роста рынка акций России за следующую неделю - 08.05.2026, ПРАЙМ

Аналитики ожидают роста рынка акций России за следующую неделю

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро,... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T22:58+0300

2026-05-08T22:58+0300

2026-05-08T22:58+0300

экономика

рынок

акции

индексы

рф

сша

ормузский пролив

богдан зварич

владимир чернов

владимир евстифеев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869793782.jpg?1778270280

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 0,8%, до 2619 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом опустится почти на 0,5 доллара и составит 100,8 доллара за баррель, курс евро на форексе повысится на четверть цента и составит 1,179 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 7 копеек и составит 10,99 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 70 копеек, до 75 рублей, евро - тоже на 70 копеек, до 89,25 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Настроения на мировых площадках остаются нейтральными. Основные фондовые индексы держатся вблизи недавних исторических рекордов, однако обновлять их пока нет возможности из-за соответствующего новостного фона. Слухи о возможной деэскалации ближневосточного конфликта поддержали котировки большинства акций, однако ослабили позиции нефтяных компаний. Ключевым риском для фондовых площадок остается инфляция. На фоне высоких цен на нефть инвесторы сместили ожидания по следующему снижению базовой процентной ставки ФРС США с лета на осень", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Это же подтверждает и очередное ухудшение риторики американских и иранских властей, которая вновь нагнетается и угрожает ростом военной активности, добавил он. Дополнительным драйвером спроса могут выступить акции компаний с устойчивыми фундаментальными показателями и историей стабильных дивидендных выплат, отметил Богдан Зварич из ПСБ. "Главные факторы влияния на фондовый рынок РФ на следующей неделе это стоимость нефти, ситуация вокруг Ормузского пролива, курс рубля, инфляция и, как следствие всего этого, ожидания по ставке ЦБ. Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5%, но прямо указал, что дальнейшее снижение будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, инфляционных ожиданий и внешних рисков. Это значит, что рынок будет внимательно смотреть на свежую недельную инфляцию Росстата", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. На следующей неделе инвесторам стоит обращать особое внимание на компании, у которых состоятся заседания советов директоров по вопросам дивидендных выплат, напоминает Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер" "Из корпоративных событий будущей недели отметим сокращенные результаты Сбербанка по РПБУ за январь-апрель, операционный отчет "Аэрофлота" за прошлый месяц (среда), ГОСА "Т-Технологий" по утверждению дивидендов за 2025 год, отчетность по МСФО "Ростелекома" за январь-март (четверг), ГОСА "Озона" по годовым дивидендам, финансовые результаты за первый квартал "Хэдхантера" и "Совкомбанка" (пятница)", - обращает внимание Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Рубль поищет направление движения Начало покупок валюты в рамках операций по бюджетному правилу не окажет существенного влияния на динамику курса рубля ввиду ограниченного объема таких операций, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Ключевые факторы, поддерживающие текущий уровень курса юаня - повышенный объем предложения иностранной валюты на фоне высоких цен на нефть и сдержанный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения", - добавляет он. Прогноз на следующую неделю - 74,5-77 рублей за доллар, 87-90 рублей за евро и 10,9-11,2 рубля за юань, говорит Владимир Чернов из компании Freedom Finance Global. "Сильного ослабления рубля пока не жду несмотря на то, что Минфин с 8 мая по 4 июня возобновил покупки валюты и золота на 110,3 миллиарда рублей, или по 5,8 миллиарда рублей в день, так как чистый эффект с учетом операций Банка России оказался заметно меньше ожиданий рынка, а также на фоне высоких экспортных доходов нефтегазового сектора, производителей удобрений и металлов, которые увеличили предложение валюты на российском рынке", - добавляет он. Динамика индексов Если выходные пройдут без эксцессов, инвесторы немного выдохнут и торговая активность повысится, если нефть останется дорогой, а рубль не будет укрепляться, есть шансы подтянуть индекс Мосбиржи ближе к 2700 пунктов, прогнозирует Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "На неделе с 11 по 15 мая индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2580-2660 пунктов. Главная зона поддержки остается около 2600 пунктов. Для нормального отскока рынку нужно вернуться выше 2650-2700 пунктов, но пока для этого мало сильных внутренних и внешних поводов", - делится Чернов из Freedom Finance Global. "Набирающий обороты сезон дивидендных выплат предполагает возникновение заметных дивидендных провалов в котировках. Наряду с временной стабилизацией цен на нефть и продолжающимся плавным укреплением рубля это будет способствовать дальнейшему проседанию индекса Московской биржи", - отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Вишневский из "Цифра брокер" ожидает, что на следующей неделе индекс Мосбиржи будет предпринимать попытки закрепления над уровнем 2650 пунктов. "Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранить склонность к снижению и продолжить обновление локальных минимумов с перспективой стабилизации индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов, у очередных самых низких значений с ноября 2025 года. Индикатор РТС, в то же время, может вернуться ниже 1100 пунктов, но получать поддержку в случае сохранения сильного рубля", - прогнозирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В условиях ожидаемо низкой торговой активности на предстоящей короткой неделе российский фондовый рынок может предпринять попытки восстановления с достижением верхней границы текущего ценового коридора в диапазоне 2600-2700 пунктов, заключает Зварич из ПСБ.

рф

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, индексы, рф, сша, ормузский пролив, богдан зварич, владимир чернов, владимир евстифеев, мосбиржа, псб, банк россия, мнения аналитиков