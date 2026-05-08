Алиханов рассказал о разработке двигателя ПД-35
Разработки двигателя ПД-35 большой тяги необходимы в России для создания широфюзеляжного гражданского самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T01:18+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разработки двигателя ПД-35 большой тяги необходимы в России для создания широфюзеляжного гражданского самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Она (разработка - ред.) нужна для создания линейки двигателей в диапазоне тяг от 26 тонн до 50 тонн – такие двигатели необходимы для широфюзеляжного гражданского самолета. В целом создать современный экономичный двигатель в этом классе крайне сложно. В мире только две страны обладают технологиями проектирования и производства авиационных двигателей тягой более 40 тонн. Учитывая наши расстояния и территории, такой двигатель необходим для развития пассажирских и грузовых перевозок", - прокомментировал министр разработку перспективного двигателя ПД-35.
Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработчиком такого двигателя является "ОДК-Авиадвигатель", а исполнителем - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех").
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
Алиханов: разработка ПД-35 нужна для создания широфюзеляжного гражданского самолета
