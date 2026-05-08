Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о разработке двигателя ПД-35 - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260508/alihanov-869764259.html
Алиханов рассказал о разработке двигателя ПД-35
Алиханов рассказал о разработке двигателя ПД-35 - 08.05.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о разработке двигателя ПД-35
Разработки двигателя ПД-35 большой тяги необходимы в России для создания широфюзеляжного гражданского самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T01:18+0300
2026-05-08T01:18+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869764259.jpg?1778192287
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разработки двигателя ПД-35 большой тяги необходимы в России для создания широфюзеляжного гражданского самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Она (разработка - ред.) нужна для создания линейки двигателей в диапазоне тяг от 26 тонн до 50 тонн – такие двигатели необходимы для широфюзеляжного гражданского самолета. В целом создать современный экономичный двигатель в этом классе крайне сложно. В мире только две страны обладают технологиями проектирования и производства авиационных двигателей тягой более 40 тонн. Учитывая наши расстояния и территории, такой двигатель необходим для развития пассажирских и грузовых перевозок", - прокомментировал министр разработку перспективного двигателя ПД-35. Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработчиком такого двигателя является "ОДК-Авиадвигатель", а исполнителем - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех"). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Ростех
01:18 08.05.2026
 
Алиханов рассказал о разработке двигателя ПД-35

Алиханов: разработка ПД-35 нужна для создания широфюзеляжного гражданского самолета

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разработки двигателя ПД-35 большой тяги необходимы в России для создания широфюзеляжного гражданского самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Она (разработка - ред.) нужна для создания линейки двигателей в диапазоне тяг от 26 тонн до 50 тонн – такие двигатели необходимы для широфюзеляжного гражданского самолета. В целом создать современный экономичный двигатель в этом классе крайне сложно. В мире только две страны обладают технологиями проектирования и производства авиационных двигателей тягой более 40 тонн. Учитывая наши расстояния и территории, такой двигатель необходим для развития пассажирских и грузовых перевозок", - прокомментировал министр разработку перспективного двигателя ПД-35.
Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработчиком такого двигателя является "ОДК-Авиадвигатель", а исполнителем - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех").
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРФАнтон АлихановМинпромторгРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала