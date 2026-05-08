https://1prime.ru/20260508/alihanov-869764259.html

Алиханов рассказал о разработке двигателя ПД-35

Алиханов рассказал о разработке двигателя ПД-35 - 08.05.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о разработке двигателя ПД-35

Разработки двигателя ПД-35 большой тяги необходимы в России для создания широфюзеляжного гражданского самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T01:18+0300

2026-05-08T01:18+0300

2026-05-08T01:18+0300

бизнес

россия

промышленность

рф

антон алиханов

минпромторг

ростех

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869764259.jpg?1778192287

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Разработки двигателя ПД-35 большой тяги необходимы в России для создания широфюзеляжного гражданского самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Она (разработка - ред.) нужна для создания линейки двигателей в диапазоне тяг от 26 тонн до 50 тонн – такие двигатели необходимы для широфюзеляжного гражданского самолета. В целом создать современный экономичный двигатель в этом классе крайне сложно. В мире только две страны обладают технологиями проектирования и производства авиационных двигателей тягой более 40 тонн. Учитывая наши расстояния и территории, такой двигатель необходим для развития пассажирских и грузовых перевозок", - прокомментировал министр разработку перспективного двигателя ПД-35. Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработчиком такого двигателя является "ОДК-Авиадвигатель", а исполнителем - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех"). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг, ростех