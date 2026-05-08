https://1prime.ru/20260508/alihanov-869765169.html
Алиханов оценил летно-технические характеристики Ил-114-300
Алиханов оценил летно-технические характеристики Ил-114-300 - 08.05.2026, ПРАЙМ
Алиханов оценил летно-технические характеристики Ил-114-300
Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T02:51+0300
2026-05-08T02:51+0300
2026-05-08T02:51+0300
бизнес
россия
финансы
франция
канада
рф
росавиация
минпромторг
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869765169.jpg?1778197903
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
"Мы уже с Росавиацией видим, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги в этом классе. Это касается топливной эффективности, дальности, грузоподъемности. Действительно, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что безусловно влияет на экономику эксплуатантов", - сказал министр.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года, основная летная программа по машине уже завершена. По словам директора по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Олега Богомолова, первыми эксплуатантами самолета станет 2-ой Архангельский авиаотряд.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
франция
канада
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы, франция, канада, рф, росавиация, минпромторг, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, ФРАНЦИЯ, КАНАДА, РФ, Росавиация, Минпромторг, Ростех
Алиханов оценил летно-технические характеристики Ил-114-300
Алиханов: летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
"Мы уже с Росавиацией видим, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги в этом классе. Это касается топливной эффективности, дальности, грузоподъемности. Действительно, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что безусловно влияет на экономику эксплуатантов", - сказал министр.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года, основная летная программа по машине уже завершена. По словам директора по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Олега Богомолова, первыми эксплуатантами самолета станет 2-ой Архангельский авиаотряд.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.