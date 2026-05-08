Алиханов оценил летно-технические характеристики Ил-114-300 - 08.05.2026, ПРАЙМ
Алиханов оценил летно-технические характеристики Ил-114-300
Алиханов оценил летно-технические характеристики Ил-114-300
2026-05-08T02:51+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. "Мы уже с Росавиацией видим, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги в этом классе. Это касается топливной эффективности, дальности, грузоподъемности. Действительно, получилась очень хорошая экономически эффективная машина, что безусловно влияет на экономику эксплуатантов", - сказал министр. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года, основная летная программа по машине уже завершена. По словам директора по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Олега Богомолова, первыми эксплуатантами самолета станет 2-ой Архангельский авиаотряд. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
02:51 08.05.2026
 
Алиханов оценил летно-технические характеристики Ил-114-300

Алиханов: летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги

