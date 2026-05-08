Безработица в США осталась на уровне 4,3 процента, считают аналитики

2026-05-08T08:49+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Безработица в США в апреле осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 62 тысячи, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Министерство труда страны опубликует соответствующий релиз в пятницу, 8 мая, в 15.30 мск. В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики считают, что в марте промпроизводство Германии выросло на 0,5% после снижения на 0,3% месяцем ранее. В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в мае индикатор снизился до 49,5 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 мая их число увеличилось на 1, до 408.

