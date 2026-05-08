Безработица в США осталась на уровне 4,3 процента, считают аналитики - 08.05.2026, ПРАЙМ
Безработица в США осталась на уровне 4,3 процента, считают аналитики
2026-05-08T08:49+0300
мировая экономика
сша
германия
мировая экономика, сша, германия
Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ
Trading Economics: безработица в США в апреле осталась на уровне 4,3%

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Безработица в США в апреле осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 62 тысячи, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Министерство труда страны опубликует соответствующий релиз в пятницу, 8 мая, в 15.30 мск.
В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики считают, что в марте промпроизводство Германии выросло на 0,5% после снижения на 0,3% месяцем ранее.
В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в мае индикатор снизился до 49,5 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 мая их число увеличилось на 1, до 408.
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
