Аналитики назвали основные ошибки при использовании банковских вкладов

Невнимательное изучение условий вклада, неправильный выбор его длительности, а также досрочное снятие денег являются ошибками, чаще всего совершаемыми...

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Невнимательное изучение условий вклада, неправильный выбор его длительности, а также досрочное снятие денег являются ошибками, чаще всего совершаемыми вкладчиками при распоряжении банковскими вкладами, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты и финансовые аналитики. "Одна из самых распространенных ошибок - неправильный выбор срока вклада. Клиенты часто не соотносят его со своими финансовыми планами: открывают вклад на короткий срок, хотя деньги им не понадобятся, либо, наоборот, размещают средства надолго, а затем вынуждены досрочно закрывать вклад и терять накопленные проценты", - поделилась директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. По мнению аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, среди основных ошибок, которые совершаются при использовании банковских вкладов, - невнимательное изучение условий договора. Еще одной из ошибок он считает размещение денег на вкладе с ориентацией только на размер ставки без проверки надежности банка, в частности, входит ли банк в систему страхования вкладов. "Размещать в одном банке, особенно небольшом, вклад на сумму свыше 1,4 миллиона рублей, так как при проблемах у банка получить назад все деньги может оказаться сложно; забирать деньги до срока окончания вклада, так как при этом теряются почти все накопленные проценты", - перечислил эксперт. Ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Евгений Романов одной из ошибок при использовании банковских вкладов считает то, что клиенты иногда не учитывают ограничения по досрочному снятию средств, а также особенности выплаты процентов (ежемесячно или в конце срока вклада). Как итог - реальная доходность может оказаться ниже ожидаемой, предупредил собеседник агентства. Еще одна типичная ошибка, по мнению аналитика, – положить все свободные средства на один длинный вклад. Это лишает вкладчика "гибкости" и приводит к потере накопленных процентов при необходимости досрочного снятия средств, поясняет Романов. "Открытие вклада в офисе банка без чтения документов: сотрудник банка на словах описывает преимущества открытия вклада в банке: "высокий процент, все выгодно". Клиент подписывает договор об открытии вклада не глядя, а потом выясняется, что он подключил платную услугу страхования жизни или смс-информирование, которое "съедает" часть процентов", - отметил директор по сберегательным продуктам маркетплейса "Финуслуги" Денис Донских. Внимательное чтение раздела "существенные условия" в договорах до подписания - обязательно, подчеркнул он. И в заключение Романенко также обратила внимание, что вкладчики не всегда учитывают налогообложение процентного дохода, в результате чего итоговая доходность может оказаться ниже ожидаемой. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады апреля снизилась на 0,33 процентного пункта - до 13,06% годовых.

