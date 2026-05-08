Аналитики оценили перспективы снижения темпов роста цен в Турции

Апрельские данные по инфляции поставили под сомнение перспективы дальнейшего снижения темпов роста цен в Турции, пишет в пятницу газета Ekonomim. | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T06:32+0300

АНКАРА, 8 мая – ПРАЙМ. Апрельские данные по инфляции поставили под сомнение перспективы дальнейшего снижения темпов роста цен в Турции, пишет в пятницу газета Ekonomim. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам апреля ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле месячный индекс увеличился на 4,18%, сообщал ранее Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%. "С апрельской инфляцией надежды на борьбу с ростом цен исчерпаны?" - задается вопросом издание. Автор статьи, экономист Бурак Арзова отмечает, что опубликованная инфляция за апрель на уровне 4,18% стала шоком для рынков, ожидавших роста цен в диапазоне 3,1-3,3%. В результате накопленная инфляция за первые четыре месяца года достигла 13,88%. По мнению автора, сохранение Центробанком Турции целевого уровня инфляции в 16% на 2026 год подрывает доверие к регулятору, поскольку для достижения этой цели в оставшиеся восемь месяцев года инфляция должна составить лишь около 2%. В публикации подчеркивается, что признаки ухудшения инфляционной динамики наблюдались еще до конфликта вокруг Ирана, однако война и последовавший рост цен на энергоносители и продовольствие дополнительно усилили давление на турецкую экономику. Газета также отмечает, что показатели базовой инфляции с учетом сезонной корректировки с начала года ни разу не опускались ниже 2%, а рост цен на обработанные и необработанные продукты питания в апреле оказался особенно заметным. Автор считает, что Центробанк Турции, вероятно, будет вынужден пересмотреть инфляционные ориентиры в новом отчете, который планируется представить 14 мая.

