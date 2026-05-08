Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260508/avstralija-869766549.html
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии - 08.05.2026, ПРАЙМ
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии
Основными трудностями, с которыми сталкиваются россияне в Австралии, являются языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации,... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T04:34+0300
2026-05-08T04:34+0300
россия
экономика
австралия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869766549.jpg?1778204066
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основными трудностями, с которыми сталкиваются россияне в Австралии, являются языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности перехода на постоянную визу, а также невозможность осуществления прямых денежных переводов с РФ, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков. "Набор проблем, с которыми сталкиваются переехавшие на Зеленый континент россияне, является весьма стандартным: языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности при переходе с временной визы на постоянную и другие", - сказал он. Некоторые трудности у россиян возникают в связи с западными антироссийскими санкциями, введенными в том числе и Канберрой, добавил посол. Речь идет о невозможности осуществления прямых денежных переводов из России в Австралию и наоборот, а также приостановке Почтой Австралии предоставления услуг по корреспонденции с Россией. "При этом случаи дискриминации русских в Австралии на бытовом уровне единичны", - уточнил Петраков.
австралия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, австралия, рф
РОССИЯ, Экономика, АВСТРАЛИЯ, РФ
04:34 08.05.2026
 
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии

Посол Петраков назвал языковой барьер главными трудностями для россиян в Австралии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основными трудностями, с которыми сталкиваются россияне в Австралии, являются языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности перехода на постоянную визу, а также невозможность осуществления прямых денежных переводов с РФ, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"Набор проблем, с которыми сталкиваются переехавшие на Зеленый континент россияне, является весьма стандартным: языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности при переходе с временной визы на постоянную и другие", - сказал он.
Некоторые трудности у россиян возникают в связи с западными антироссийскими санкциями, введенными в том числе и Канберрой, добавил посол. Речь идет о невозможности осуществления прямых денежных переводов из России в Австралию и наоборот, а также приостановке Почтой Австралии предоставления услуг по корреспонденции с Россией.
"При этом случаи дискриминации русских в Австралии на бытовом уровне единичны", - уточнил Петраков.
 
ЭкономикаРОССИЯАВСТРАЛИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала