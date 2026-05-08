https://1prime.ru/20260508/avstralija-869766549.html
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии - 08.05.2026, ПРАЙМ
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии
Основными трудностями, с которыми сталкиваются россияне в Австралии, являются языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации,... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T04:34+0300
2026-05-08T04:34+0300
2026-05-08T04:34+0300
россия
экономика
австралия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869766549.jpg?1778204066
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основными трудностями, с которыми сталкиваются россияне в Австралии, являются языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности перехода на постоянную визу, а также невозможность осуществления прямых денежных переводов с РФ, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"Набор проблем, с которыми сталкиваются переехавшие на Зеленый континент россияне, является весьма стандартным: языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности при переходе с временной визы на постоянную и другие", - сказал он.
Некоторые трудности у россиян возникают в связи с западными антироссийскими санкциями, введенными в том числе и Канберрой, добавил посол. Речь идет о невозможности осуществления прямых денежных переводов из России в Австралию и наоборот, а также приостановке Почтой Австралии предоставления услуг по корреспонденции с Россией.
"При этом случаи дискриминации русских в Австралии на бытовом уровне единичны", - уточнил Петраков.
австралия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австралия, рф
РОССИЯ, Экономика, АВСТРАЛИЯ, РФ
Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии
Посол Петраков назвал языковой барьер главными трудностями для россиян в Австралии
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основными трудностями, с которыми сталкиваются россияне в Австралии, являются языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности перехода на постоянную визу, а также невозможность осуществления прямых денежных переводов с РФ, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"Набор проблем, с которыми сталкиваются переехавшие на Зеленый континент россияне, является весьма стандартным: языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности при переходе с временной визы на постоянную и другие", - сказал он.
Некоторые трудности у россиян возникают в связи с западными антироссийскими санкциями, введенными в том числе и Канберрой, добавил посол. Речь идет о невозможности осуществления прямых денежных переводов из России в Австралию и наоборот, а также приостановке Почтой Австралии предоставления услуг по корреспонденции с Россией.
"При этом случаи дискриминации русских в Австралии на бытовом уровне единичны", - уточнил Петраков.