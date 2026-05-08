Посол назвал основные трудности для россиян в Австралии

2026-05-08T04:34+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основными трудностями, с которыми сталкиваются россияне в Австралии, являются языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности перехода на постоянную визу, а также невозможность осуществления прямых денежных переводов с РФ, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков. "Набор проблем, с которыми сталкиваются переехавшие на Зеленый континент россияне, является весьма стандартным: языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности при переходе с временной визы на постоянную и другие", - сказал он. Некоторые трудности у россиян возникают в связи с западными антироссийскими санкциями, введенными в том числе и Канберрой, добавил посол. Речь идет о невозможности осуществления прямых денежных переводов из России в Австралию и наоборот, а также приостановке Почтой Австралии предоставления услуг по корреспонденции с Россией. "При этом случаи дискриминации русских в Австралии на бытовом уровне единичны", - уточнил Петраков.

