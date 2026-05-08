Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ак Барс" просит взыскать с "Евротранса" 2,3 миллиарда рублей - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260508/bars-869786560.html
"Ак Барс" просит взыскать с "Евротранса" 2,3 миллиарда рублей
"Ак Барс" просит взыскать с "Евротранса" 2,3 миллиарда рублей - 08.05.2026, ПРАЙМ
"Ак Барс" просит взыскать с "Евротранса" 2,3 миллиарда рублей
Казанский банк "Ак Барс" направил в арбитражный суд Москвы иск, в котором просит взыскать с топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса") более 2,3... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T17:52+0300
2026-05-08T17:52+0300
экономика
бизнес
евротранс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Казанский банк "Ак Барс" направил в арбитражный суд Москвы иск, в котором просит взыскать с топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса") более 2,3 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Иск поступил в суд 5 мая, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются. Третьим лицом истец просит привлечь к делу столичное ООО "Фьюел Менеджмент АЗС". "Евротранс" (бренд "Трасса") – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
https://1prime.ru/20260508/euroclear-869782462.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:704:2048:2240_1920x0_80_0_0_df10566dac22121b86c1d04c4fca8262.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, евротранс
Экономика, Бизнес, Евротранс
17:52 08.05.2026
 
"Ак Барс" просит взыскать с "Евротранса" 2,3 миллиарда рублей

Банк "Ак Барс" подал в арбитраж Москвы иск к топливному оператору "Евротранс"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Казанский банк "Ак Барс" направил в арбитражный суд Москвы иск, в котором просит взыскать с топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса") более 2,3 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Иск поступил в суд 5 мая, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются. Третьим лицом истец просит привлечь к делу столичное ООО "Фьюел Менеджмент АЗС".
"Евротранс" (бренд "Трасса") – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Euroclear с 2024 года перевел Киеву 6,6 миллиарда евро от активов России
16:05
 
ЭкономикаБизнесЕвротранс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала