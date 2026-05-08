"Ак Барс" просит взыскать с "Евротранса" 2,3 миллиарда рублей
2026-05-08T17:52+0300
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Казанский банк "Ак Барс" направил в арбитражный суд Москвы иск, в котором просит взыскать с топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса") более 2,3 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Иск поступил в суд 5 мая, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются. Третьим лицом истец просит привлечь к делу столичное ООО "Фьюел Менеджмент АЗС". "Евротранс" (бренд "Трасса") – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
