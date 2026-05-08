Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику
2026-05-08T19:31+0300
ЛА-ПАС, 8 мая - ПРАЙМ. Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику в рамках нового закона об электроэнергии, который предлагают власти, сообщил РИА Новости министр углеводородов Марсело Бланко. "Самый простой в установке источник энергии на данный момент — солнечная энергия. Мы будем работать с солнечной энергией. Ветряные турбины уже установлены в Санта-Крусе (на востоке), а солнечные турбины — в разных частях страны", — отметил министр. Боливийские власти также рассматривают другие источники энергии, в том числе малые гидроэлектростанции. Боливия располагает генерирующими мощностями в 3600 мегаватт (МВт), в то время как внутренний спрос достигает 1658 МВт, поэтому около 1000 МВт могут быть доступны для экспорта.
Министр Бланко: Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику
