Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260508/boliviya-869789251.html
Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику
Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику - 08.05.2026, ПРАЙМ
Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику
Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику в рамках нового закона об электроэнергии, который предлагают власти, сообщил РИА Новости министр... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T19:31+0300
2026-05-08T19:31+0300
энергетика
боливия
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/71/842157184_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_f0f108c50f413e59594a05bc0b6e056b.png
ЛА-ПАС, 8 мая - ПРАЙМ. Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику в рамках нового закона об электроэнергии, который предлагают власти, сообщил РИА Новости министр углеводородов Марсело Бланко. "Самый простой в установке источник энергии на данный момент — солнечная энергия. Мы будем работать с солнечной энергией. Ветряные турбины уже установлены в Санта-Крусе (на востоке), а солнечные турбины — в разных частях страны", — отметил министр. Боливийские власти также рассматривают другие источники энергии, в том числе малые гидроэлектростанции. Боливия располагает генерирующими мощностями в 3600 мегаватт (МВт), в то время как внутренний спрос достигает 1658 МВт, поэтому около 1000 МВт могут быть доступны для экспорта.
https://1prime.ru/20260209/boliviya-867338984.html
боливия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/71/842157184_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_caadbb2ffb76913f0c2e9c231e3ddacc.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
боливия
Энергетика, БОЛИВИЯ
19:31 08.05.2026
 
Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику

Министр Бланко: Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику

 | Перейти в медиабанкБоливия
Боливия
Боливия. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛА-ПАС, 8 мая - ПРАЙМ. Боливия намерена сделать ставку на солнечную энергетику в рамках нового закона об электроэнергии, который предлагают власти, сообщил РИА Новости министр углеводородов Марсело Бланко.
"Самый простой в установке источник энергии на данный момент — солнечная энергия. Мы будем работать с солнечной энергией. Ветряные турбины уже установлены в Санта-Крусе (на востоке), а солнечные турбины — в разных частях страны", — отметил министр.
Боливийские власти также рассматривают другие источники энергии, в том числе малые гидроэлектростанции.
Боливия располагает генерирующими мощностями в 3600 мегаватт (МВт), в то время как внутренний спрос достигает 1658 МВт, поэтому около 1000 МВт могут быть доступны для экспорта.
Страны мира. Боливия - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Боливия хочет развивать производство зеленого водорода, заявил замминистра
9 февраля, 23:49
 
ЭнергетикаБОЛИВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала