"Газпром экспорт" подал иск к чешскому оператору газопроводов Net4Ga
2026-05-08T18:48+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – ПРАЙМ. Поданный в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск "Газпром экспорта" к оператору газопроводов Чехии Net4Gas касается запрета этой компании на продолжение судебного разбирательства с "Газпром экспортом" за рубежом, следует из материалов дела. Седьмого мая арбитражный суд Петербурга принял к производству иск "Газпром экспорта" к Net4Gas, слушания назначены на 15 июня, сообщалось в картотеке арбитражных дел. "(Иск заявлен – ред.) о запрете продолжать арбитражное разбирательство в арбитражном суде при экономической палате Чешской Республики и аграрной палате Чешской Республики, а также о взыскании денежных средств на случай неисполнения судебного акта", - говорится в определении о принятии иска к производству, опубликованном в пятницу. Размер неустойки на случай нарушения запрета на спор за рубежом пока не уточняется. В октябре 2024 года Верховный суд России отказал Net4Gas в пересмотре решений нижестоящих судов, запретивших этой компании продолжать спор с ООО "Газпром экспорт" за рубежом. Тогда Net4Gas не смогла добиться пересмотра решения арбитражного суда Санкт-Петербурга, принятого в марте, когда суд полностью удовлетворил заявление "Газпром экспорта", запретив Net4Gas продолжать спор в арбитражном суде при экономической и аграрной палатах Чешской Республики. Суд также определил взыскать с ответчика около 113 миллионов евро в пользу "Газпром экспорта" на случай нарушения запрета на разбирательство за рубежом.
"Газпром экспорт" подал иск к чешской Net4Gas о запрете на продолжение спора за рубежом
