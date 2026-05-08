Криптовалютная биржа Coinbase сообщила о восстановлении работы - 08.05.2026, ПРАЙМ
Криптовалютная биржа Coinbase сообщила о восстановлении работы
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase сообщила об устранении технических неполадок в работе своих сервисов. Согласно сообщению компании в соцсети X, в ночь на пятницу на криптовалютной бирже Coinbase произошли сбои в работе многих сервисов. "В данном случае мы наблюдали сбои в работе нескольких зон AWS (Amazon Web Services), что привело к длительному отключению основных торговых сервисов... Эта проблема теперь полностью решена - спасибо вам за ваше терпение", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что, в то время как пользователи сталкивались с перебоями торговой площадки, сотрудники AWS работали над восстановлением контроля температуры и работы зон облачной платформы Amazon Web Services. Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, эфир и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 4,9 тысячи сотрудников.
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase сообщила об устранении технических неполадок в работе своих сервисов.
Согласно сообщению компании в соцсети X, в ночь на пятницу на криптовалютной бирже Coinbase произошли сбои в работе многих сервисов.
"В данном случае мы наблюдали сбои в работе нескольких зон AWS (Amazon Web Services), что привело к длительному отключению основных торговых сервисов... Эта проблема теперь полностью решена - спасибо вам за ваше терпение", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что, в то время как пользователи сталкивались с перебоями торговой площадки, сотрудники AWS работали над восстановлением контроля температуры и работы зон облачной платформы Amazon Web Services.
Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, эфир и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 4,9 тысячи сотрудников.
