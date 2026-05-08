https://1prime.ru/20260508/coinbase-869781756.html
Криптовалютная биржа Coinbase сообщила о восстановлении работы
Криптовалютная биржа Coinbase сообщила о восстановлении работы - 08.05.2026, ПРАЙМ
Криптовалютная биржа Coinbase сообщила о восстановлении работы
Криптобиржа Coinbase сообщила об устранении технических неполадок в работе своих сервисов. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T15:33+0300
2026-05-08T15:33+0300
2026-05-08T15:33+0300
технологии
coinbase
amazon
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_50cd5e577cf300e7d71799b65d8f30ec.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase сообщила об устранении технических неполадок в работе своих сервисов. Согласно сообщению компании в соцсети X, в ночь на пятницу на криптовалютной бирже Coinbase произошли сбои в работе многих сервисов. "В данном случае мы наблюдали сбои в работе нескольких зон AWS (Amazon Web Services), что привело к длительному отключению основных торговых сервисов... Эта проблема теперь полностью решена - спасибо вам за ваше терпение", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что, в то время как пользователи сталкивались с перебоями торговой площадки, сотрудники AWS работали над восстановлением контроля температуры и работы зон облачной платформы Amazon Web Services. Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, эфир и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 4,9 тысячи сотрудников.
https://1prime.ru/20260505/coinbase-869685623.html
https://1prime.ru/20260504/mosbirzha-869654319.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04d3294fa0062a45d915321ae2fa6b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, coinbase, amazon
Технологии, Coinbase, Amazon
Криптовалютная биржа Coinbase сообщила о восстановлении работы
Криптобиржа Coinbase устранила сбои в работе своих сервисов
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase сообщила об устранении технических неполадок в работе своих сервисов.
Согласно сообщению компании в соцсети X, в ночь на пятницу на криптовалютной бирже Coinbase
произошли сбои в работе многих сервисов.
Криптобиржа Coinbase сократит штат сотрудников на 14%
"В данном случае мы наблюдали сбои в работе нескольких зон AWS (Amazon Web Services), что привело к длительному отключению основных торговых сервисов... Эта проблема теперь полностью решена - спасибо вам за ваше терпение", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что, в то время как пользователи сталкивались с перебоями торговой площадки, сотрудники AWS работали над восстановлением контроля температуры и работы зон облачной платформы Amazon
Web Services.
Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, эфир и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 4,9 тысячи сотрудников.
Московская биржа начнет расчет индексов четырех новых криптовалют