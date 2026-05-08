Посол Дарчиев ожидает результатов от разговора Путина и Трампа - 08.05.2026, ПРАЙМ
Посол Дарчиев ожидает результатов от разговора Путина и Трампа
Последний состоявшийся разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к результатам, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T05:16+0300
ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Последний состоявшийся разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к результатам, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. "Я думаю, что да. Я уверен, что да", - сказал Дарчиев журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Он напомнил о состоявшемся разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио, "которые договорились продолжать контакты".
05:16 08.05.2026
 

Посол Дарчиев ожидает результатов от разговора Путина и Трампа

