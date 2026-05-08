Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти немецкую экономику - 08.05.2026, ПРАЙМ
Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти немецкую экономику
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса. "Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать (премьер-министром Великобритании Киром - ред.) Стармером", - написал Дмитриев в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал опубликованную ранее макростатистику из Германии. Объем промышленного производства в стране в марте снизился на 0,7% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста. В годовом выражении промышленное производство упало на 2,8%. Месяцем ранее показатель также показал снижение как в месячном, так и в годовом выражении. Глава РФПИ отметил, что такие данные являлись ожидаемыми, а не неожиданными. "Следует ожидать гораздо худшего, пока немецкие бюрократы не изменят курс", - добавил он.
12:19 08.05.2026
 
Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти немецкую экономику

