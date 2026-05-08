https://1prime.ru/20260508/dmitriev-869776229.html

Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти немецкую экономику

Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти немецкую экономику - 08.05.2026, ПРАЙМ

Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти немецкую экономику

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T12:19+0300

2026-05-08T12:19+0300

2026-05-08T12:19+0300

банки

финансы

германия

рф

великобритания

кирилл дмитриев

фридрих мерц

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329293_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d4c45dd70a9798a9b3eaead50c75156f.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса. "Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать (премьер-министром Великобритании Киром - ред.) Стармером", - написал Дмитриев в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал опубликованную ранее макростатистику из Германии. Объем промышленного производства в стране в марте снизился на 0,7% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста. В годовом выражении промышленное производство упало на 2,8%. Месяцем ранее показатель также показал снижение как в месячном, так и в годовом выражении. Глава РФПИ отметил, что такие данные являлись ожидаемыми, а не неожиданными. "Следует ожидать гораздо худшего, пока немецкие бюрократы не изменят курс", - добавил он.

https://1prime.ru/20260508/germaniya-869772951.html

https://1prime.ru/20260507/merts-869753209.html

германия

рф

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, германия, рф, великобритания, кирилл дмитриев, фридрих мерц, рфпи