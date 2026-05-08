Эксперт рассказал о рисках использования VPN-приложений - 08.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о рисках использования VPN-приложений
2026-05-08T02:00+0300
02:00 08.05.2026
 
Эксперт рассказал о рисках использования VPN-приложений

Эксперт Протасов: непроверенное VPN-приложение может привести к потере данных

БРЯНСК, 8 мая - ПРАЙМ. Непроверенное VPN-приложение потенциально может отслеживать все нажатия клавиш на смартфоне, читать смс и переписки в мессенджерах, его использование может привести к потере данных и всех денег на счетах пользователем, рассказал РИА Новости преподаватель кафедры информационных технологий Брянского государственного инженерно-технологического университета (БГИТУ) Павел Протасов.
"В сфере VPN существует несколько надежных корпоративных сервисов, которые использует бизнес, предоставляя сотрудникам удаленный доступ для решения тех или иных задач. Если человек применяет такие VPN, то риски потери данных минимальны", - рассказал эксперт.
При этом использование неизвестного VPN-приложения из непроверенного источника может привести к большим проблемам.
"Непроверенное VPN-приложение выполняет роль троянского коня или… троянского вируса - через него проходит трафик всех остальных приложений, оно потенциально может отслеживать все нажатия клавиш, читать смс и переписки в мессенджерах", - отметил Протасов.
По словам специалиста, с непроверенным VPN-приложением пользователь фактически "открывает дверь" в свое устройство - телефон или компьютер - совершенно неизвестным людям.
"С учетом того, что пользователи часто выбирают программы по принципу "лишь бы работало", они готовы установить два десятка VPN и протестировать каждый из них. И не удалять их при этом. Поэтому не надо удивляться, если какие-то, например, приватные фотографии окажутся после этого во всеобщем доступе", - подчеркнул эксперт.
Протасов отметил, что мало кто вникает в то, какие риски несет установка VPN-приложения.
"Ключевой риск VPN-сервисов заключается в том, что пользователь предоставляет чужому приложению, о котором он ничего не знает, потенциально полный доступ к своему устройству и ко всем его данным. В таком случае он может лишиться сам доступа к своим мессенджерам и банковским приложениями, вплоть до потери всех денег со счета", - подчеркнул специалист.
 
