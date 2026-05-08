Страховщик рассказала о правилах езды на велосипеде в городе

Кататься на велосипеде лучше всего по специальным дорожкам, однако если их нет, велолюбители старше 14 лет должны ехать по правому краю дороги или по обочине, а

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Кататься на велосипеде лучше всего по специальным дорожкам, однако если их нет, велолюбители старше 14 лет должны ехать по правому краю дороги или по обочине, а помладше - по тротуару, прокомментировала РИА Новости директор проектов "СберСтрахования" Елена Кошелева. "Предписания ПДД различаются в зависимости от возраста. Детям до 7 лет разрешено ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне пешеходов), а также в обозначенных пешеходных зонах - только в сопровождении взрослых. Начиная с 7 лет дети могут выезжать на велосипедные дорожки, а с 14 - на проезжую часть", - рассказала Кошелева. При этом для велосипедистов старше 14 лет все равно действует следующий приоритет: сначала велодорожка или выделенная полоса. Если их нет - нужно двигаться по правому краю проезжей части или обочине. "Езда по тротуару допускается лишь тогда, когда все предыдущие варианты недоступны либо если рядом едет ребенок до 14 лет. Но в любом случае при езде по тротуарам приоритет всегда за пешеходами", - обратила внимание эксперт. Также Кошелева напомнила, что на пешеходных переходах нужно спешиваться, так как пересекать дорогу на велосипеде запрещено. А при объезде припаркованных машин важно снижать скорость, чтобы успеть среагировать, если дверь авто откроется. Если же катание закончилось ДТП, то нужно при необходимости вызвать экстренные службы, а также снять место аварии на видео, записать контакты участников и свидетелей. Если просто разойтись с миром с другим участником происшествия не получится, нужно вызывать сотрудников полиции или же ГАИ при столкновении с автомобилем. Эксперт также обратила внимание на то, что для велосипедов нет аналога полиса ОСАГО, который защищает ответственность виновника перед другими участниками движения. Так что обсуждать с пострадавшим формат и объем компенсации придется самостоятельно. "Если вы ехали на прокатном велосипеде, ситуация несколько иная. Часть сервисов включает в аренду базовую защиту, однако она, как правило, направлена на покрытие ущерба третьим лицам", - добавила она. "Значительно упрощает такую ситуацию страховой полис на случай травм - он как раз защищает от подобных происшествий независимо от того, были ли вы за рулем или же шли пешком... Большинство неприятностей на дороге предсказуемы, и готовность к ним обходится дешевле их последствий", - заключила эксперт.

