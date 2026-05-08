https://1prime.ru/20260508/eksperty-869769070.html

Эксперты назвали самые бюджетные направления для отдыха в России

Эксперты назвали самые бюджетные направления для отдыха в России - 08.05.2026, ПРАЙМ

Эксперты назвали самые бюджетные направления для отдыха в России

Самыми бюджетными направлениями для летнего отдыха российских туристов внутри страны стали города Подмосковья и Золотого кольца, рассказал РИА Новости... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T07:17+0300

2026-05-08T07:17+0300

2026-05-08T08:08+0300

туризм

бизнес

россия

московская область

подмосковье

крым

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869769070.jpg?1778216907

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Самыми бюджетными направлениями для летнего отдыха российских туристов внутри страны стали города Подмосковья и Золотого кольца, рассказал РИА Новости генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов. "Что касается России, тут самый бюджетный вариант - это проехаться по ближайшему Подмосковью, по городам Золотого кольца. Это Коломна, Тверь, Ярославль, Переславль - они очень интересные и не так далеко, два-три часа езды от Москвы", - сказал Арутюнов. Он также выделил Черноморское побережье. "И в Крыму в этом году... тоже будут удовлетворительные цены. Крым традиционно не очень дорогой", - пояснил Арутюнов. Он отметил, что стоимость отдыха летом в Подмосковье может начинаться от 5 тысяч рублей в сутки, а если отправляться в путешествие на Черное море, то на человека необходимо закладывать 7-10 тысяч рублей в день. Арутюнов подчеркнул, что топ-3 направлений для отдыха в России остается неизменным - Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. "Дальше идут Калининградская область, Казань, Дагестан, Осетия. Вот это такие регионы, которые наиболее популярны в плане количества туристов", - поделился эксперт.

московская область

подмосковье

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, московская область, подмосковье, крым