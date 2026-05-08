Турция впервые превысила отметку в десять миллиардов долларов экспорта ВПК - 08.05.2026, ПРАЙМ
Турция впервые превысила отметку в десять миллиардов долларов экспорта ВПК
Турция впервые превысила отметку в десять миллиардов долларов экспорта ВПК

Эрдоган: Турция впервые превысила отметку в $10 миллиардов годового экспорта продукции ВПК

АНКАРА, 8 мая - ПРАЙМ. Турция в 2025 году впервые превысила отметку в 10 миллиардов долларов годового экспорта продукции оборонной промышленности и намерена войти в число десяти ведущих государств в этой сфере, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"В 2025 году мы впервые превысили отметку в 10 миллиардов долларов годового экспорта (продукции ВПК - ред.)", - сказал Эрдоган, выступая в пятницу в Стамбуле.
По данным турецкого лидера, в апреле экспорт продукции оборонной промышленности составил 962 миллиона долларов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За первые четыре месяца этого года экспорт достиг 2,871 миллиарда долларов.
Эрдоган отметил, что 23 года назад Турция экспортировала оборонную продукцию лишь на 248 миллионов долларов в год, тогда как сейчас такой объем страна достигает менее чем за неделю.
Президент подчеркнул, что в ближайшей перспективе Турция намерена превысить уровень экспорта в 11 миллиардов долларов и войти в десятку крупнейших мировых экспортеров продукции оборонной промышленности.
Эрдоган уточнил, что развитие сектора сопровождалось внешним давлением, ограничениями и эмбарго. По его словам, Турции в отдельные периоды не поставляли уже оплаченные системы вооружений, а власти сталкивались как с внешними, так и с внутренними попытками помешать развитию отрасли.
Турецкий лидер также напомнил, что критики неоднократно призывали отказаться от разработки собственных технологий и закупать продукцию за рубежом, называя национальные проекты экономически нецелесообразными.
Эрдоган 24 февраля заявил, что в 2024 году Турция рассчитывала довести экспорт оборонной продукции до 11 миллиардов долларов. К концу 2025 года общий объем реализуемых в республике проектов ВПК, по его сведениям, составил 100 миллиардов долларов, а их количество достигло 1,4 тысячи.
