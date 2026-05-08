https://1prime.ru/20260508/es-869766374.html
ЕС готовит вмешательство в парламентские выборы в Армении, заявили в МИД
ЕС готовит вмешательство в парламентские выборы в Армении, заявили в МИД - 08.05.2026, ПРАЙМ
ЕС готовит вмешательство в парламентские выборы в Армении, заявили в МИД
Евросоюз готовится вмешаться в парламентские выборы в Армении и как под копирку задействует для этого методы, отработанные на выборах в Молдавии, заявили в МИД... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T04:25+0300
2026-05-08T04:25+0300
2026-05-08T04:25+0300
экономика
общество
мировая экономика
армения
молдавия
брюссель
мария захарова
ес
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869766374.jpg?1778203519
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Евросоюз готовится вмешаться в парламентские выборы в Армении и как под копирку задействует для этого методы, отработанные на выборах в Молдавии, заявили в МИД России.
Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, отправка в Армению "партнерской миссии" ЕС и группы по борьбе с гибридными угрозами в преддверии выборов - это попытка вмешательства во внутренние дела страны.
"Для этого Евросоюз задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии ", - приводят "Известия" комментарий министерства.
При этом в МИД РФ напомнили, что у Брюсселя "все имеет свою цену", а заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо.
"Российская позиция проста и честна: мы заинтересованы в сильной, устойчивой и подлинно суверенной Армении, способной самостоятельно выстраивать свою политику и определять вектор своего развития", - подчеркивают в министерстве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Евросоюз при помощи своей миссии "по борьбе с гибридными угрозами" в Армении попытается повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 7 июня. По ее словам, новый механизм ЕС предоставит Брюсселю дополнительные рычаги воздействия на армянские министерства и национальные институты.
армения
молдавия
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, армения, молдавия, брюссель, мария захарова, ес, мид рф, мид
Экономика, Общество , Мировая экономика, АРМЕНИЯ, МОЛДАВИЯ, Брюссель, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ, МИД
ЕС готовит вмешательство в парламентские выборы в Армении, заявили в МИД
МИД: ЕС задействует методы, отработанные на выборах в Армении
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Евросоюз готовится вмешаться в парламентские выборы в Армении и как под копирку задействует для этого методы, отработанные на выборах в Молдавии, заявили в МИД России.
Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, отправка в Армению "партнерской миссии" ЕС и группы по борьбе с гибридными угрозами в преддверии выборов - это попытка вмешательства во внутренние дела страны.
"Для этого Евросоюз задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии ", - приводят "Известия" комментарий министерства.
При этом в МИД РФ напомнили, что у Брюсселя "все имеет свою цену", а заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо.
"Российская позиция проста и честна: мы заинтересованы в сильной, устойчивой и подлинно суверенной Армении, способной самостоятельно выстраивать свою политику и определять вектор своего развития", - подчеркивают в министерстве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Евросоюз при помощи своей миссии "по борьбе с гибридными угрозами" в Армении попытается повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 7 июня. По ее словам, новый механизм ЕС предоставит Брюсселю дополнительные рычаги воздействия на армянские министерства и национальные институты.