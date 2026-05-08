ЕС готовит вмешательство в парламентские выборы в Армении, заявили в МИД

2026-05-08T04:25+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Евросоюз готовится вмешаться в парламентские выборы в Армении и как под копирку задействует для этого методы, отработанные на выборах в Молдавии, заявили в МИД России. Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, отправка в Армению "партнерской миссии" ЕС и группы по борьбе с гибридными угрозами в преддверии выборов - это попытка вмешательства во внутренние дела страны. "Для этого Евросоюз задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии ", - приводят "Известия" комментарий министерства. При этом в МИД РФ напомнили, что у Брюсселя "все имеет свою цену", а заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо. "Российская позиция проста и честна: мы заинтересованы в сильной, устойчивой и подлинно суверенной Армении, способной самостоятельно выстраивать свою политику и определять вектор своего развития", - подчеркивают в министерстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Евросоюз при помощи своей миссии "по борьбе с гибридными угрозами" в Армении попытается повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 7 июня. По ее словам, новый механизм ЕС предоставит Брюсселю дополнительные рычаги воздействия на армянские министерства и национальные институты.

общество , мировая экономика, армения, молдавия, брюссель, мария захарова, ес, мид рф, мид