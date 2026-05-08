"Это безумие". На Западе вспыхнул скандал из-за действий ЕС против России
2026-05-08T23:39+0300
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Европейские средства массовой информации пытаются оправдать угрозы Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы 9 мая с помощью украинских беспилотников, заявил итальянский журналист Томас Фази в соцсети X.Таким образом он прокомментировал публикацию EUobserver, в которой утверждалось, что Россия якобы сама провоцирует возможные удары Украины по параду Победы."Это безумие даже по меркам западных СМИ: превентивное оправдание возможного террористического акта со стороны Украины во время завтрашнего парада 9 мая в Москве", —обрушился с критикой он.В понедельник во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в сторону Москвы во время парада Победы могут быть направлены беспилотники ВСУ.Минобороны России сообщило, что российские военные обеспечат все необходимые меры безопасности в период праздничных мероприятий, а в случае провокаций по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.
Фази: европейские СМИ оправдывают угрозы Киева против России