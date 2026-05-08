Эта формула распределения доходов поможет свести личный бюджет - 08.05.2026, ПРАЙМ
Эта формула распределения доходов поможет свести личный бюджет
мнения аналитиков
финансы
бюджет
05:05 08.05.2026
 
Эта формула распределения доходов поможет свести личный бюджет

Гогаладзе: формула 50/30/20 поможет привести в порядок личный бюджет

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Классическая формула распределения доходов 50/30/20, которую популяризировала Элизабет Уоррен, остаётся одним из самых простых и эффективных инструментов для наведения порядка в личных финансах. Как ей следовать и подходит ли она всем?

📌 Что это за правило и как ему следовать

Суть в том, что вы делите свой доход (после вычета налогов) на три корзины:
💰 50% — обязательные расходы: аренда или ипотека, коммунальные услуги, продукты, транспорт, лекарства.
🎯 30% — желания ("хотелки"): походы в рестораны, подписки на сервисы, хобби, путешествия, шопинг.
📈 20% — финансовые цели: формирование "подушки безопасности", досрочное погашение кредитов и инвестиции.
Как следовать? Сначала выписываете все свои траты за месяц. Если на "хотелки" уходит 50 процентов, а на будущее — 0 процентов, значит, пора делать перестановку.

✅ Насколько это помогает оптимизировать бюджет и какие недостатки присущи правилу

Это хороший старт для новичков.
Плюсы:
  • Простота: не нужно заводить 100 категорий в Excel, достаточно всего трёх цифр.
  • Психологический комфорт: вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск "сорваться" и потратить всё гораздо ниже.
Недостатки:
  • Негибкость: если вы живёте в дорогом мегаполисе и только начинаете карьеру, аренда может съедать все 50 процентов дохода. В таком случае держать баланс 50/30/20 довольно сложно.
  • Медленный рост для инвестора: если ваша цель — быстро выйти на пассивный доход и обрести финансовую свободу, 20 процентов на капитал может быть недостаточно.

🚀 Есть ли более эффективные методы для личного бюджета?

Методов много, и лучший — это тот, который работает именно у вас. Вот что можно рассмотреть:
Метод "Сначала заплати себе": вы не делите бюджет на доли, а просто сразу вычитаете фиксированный процент (например, 10–30 процентов) на инвестиции, как только получили уведомление о зарплате. А остальное тратите как угодно.
Метод обнуления: каждый рубль вашего дохода должен иметь назначение. В конце месяца на счету должен быть "ноль", потому что каждая копейка распределена: либо в расходы, либо в накопления.
Правило 60/10/10/10/10: более детальная разбивка (60 процентов на жизнь, а остальные части — на пенсию, крупные покупки, подарки и развлечения).
Если вы только начинаете, попробуйте правило 50/30/20. Но как только вы увидите, как растёт ваш капитал, вам захочется довести долю накоплений до 30, 40 или даже 50 процентов. Богатый человек — это тот, кто умеет сохранять и приумножать.
Автор: Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

