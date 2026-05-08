Эта формула распределения доходов поможет свести личный бюджет - 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T05:05+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Классическая формула распределения доходов 50/30/20, которую популяризировала Элизабет Уоррен, остаётся одним из самых простых и эффективных инструментов для наведения порядка в личных финансах. Как ей следовать и подходит ли она всем?📌 Что это за правило и как ему следоватьСуть в том, что вы делите свой доход (после вычета налогов) на три корзины:💰 50% — обязательные расходы: аренда или ипотека, коммунальные услуги, продукты, транспорт, лекарства.🎯 30% — желания ("хотелки"): походы в рестораны, подписки на сервисы, хобби, путешествия, шопинг.📈 20% — финансовые цели: формирование "подушки безопасности", досрочное погашение кредитов и инвестиции.Как следовать? Сначала выписываете все свои траты за месяц. Если на "хотелки" уходит 50 процентов, а на будущее — 0 процентов, значит, пора делать перестановку.✅ Насколько это помогает оптимизировать бюджет и какие недостатки присущи правилуЭто хороший старт для новичков.Плюсы:Недостатки:🚀 Есть ли более эффективные методы для личного бюджета?Методов много, и лучший — это тот, который работает именно у вас. Вот что можно рассмотреть:Метод "Сначала заплати себе": вы не делите бюджет на доли, а просто сразу вычитаете фиксированный процент (например, 10–30 процентов) на инвестиции, как только получили уведомление о зарплате. А остальное тратите как угодно.Метод обнуления: каждый рубль вашего дохода должен иметь назначение. В конце месяца на счету должен быть "ноль", потому что каждая копейка распределена: либо в расходы, либо в накопления.Правило 60/10/10/10/10: более детальная разбивка (60 процентов на жизнь, а остальные части — на пенсию, крупные покупки, подарки и развлечения).Если вы только начинаете, попробуйте правило 50/30/20. Но как только вы увидите, как растёт ваш капитал, вам захочется довести долю накоплений до 30, 40 или даже 50 процентов. Богатый человек — это тот, кто умеет сохранять и приумножать.Автор: Ольга Гогаладзе, экономист, эксперт по финансовым рынкам

