ИИ представляет угрозу для Microsoft, заявил фонд TCI

2026-05-08T19:20+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Британский хедж-фонд TCI Fund Management значительно сократил свою долю в Microsoft из-за рисков, которые для компании несет развитие искусственного интеллекта, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо для инвесторов. Так, согласно данным газеты, TCI распродал почти всю свою долю в компании стоимостью в 8 миллиардов долларов. Таким образом, по состоянию на конец марта фонд владеет лишь 1% акций Microsoft, ранее его доля составляла 10%. "Мы сократили наши инвестиции в Microsoft, поскольку стремительное развитие ИИ создает неопределенность в отношении конкурентных позиций Microsoft в будущем", - цитирует FT письмо для инвесторов TCI. "В первую очередь нас беспокоит линейка программного обеспечения Microsoft Office, где ИИ может изменить устоявшиеся рабочие процессы и привести к появлению новых платформ для повышения производительности, также мы видим определенные риски в облачном сервисе Azure", - добавляется в материале. TCI Fund Management был основан в 2003 году сэром Кристофером Хоном. По данным газеты, крупнейшей позицией в портфеле фонда является компания GE Aerospace, на долю которой приходится 18% портфеля.

