В Германии раскрыли детали диверсии на "Северных потоках" - 08.05.2026, ПРАЙМ

Украинцы не смогли осуществить подрыв на газопроводе "Турецкий поток" одновременно с терактом на "Северных потоках" из-за ошибок в изначальном планировании... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T04:49+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Украинцы не смогли осуществить подрыв на газопроводе "Турецкий поток" одновременно с терактом на "Северных потоках" из-за ошибок в изначальном планировании операции, следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости. Книга под названием "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу" вышла в Германии и есть в распоряжении РИА Новости. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства теракта и его последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб. По информации Панчевски, изначально украинская операция планировалась как двойная: параллельно с подрывом "Северных потоков" на Балтике вторая группа террористов должна была взорвать "Турецкий поток" в Черном море. В Румынии украинцы выбрали пункт проката лодок в яхтенной гавани в Мангалии. Там предлагалась яхта под названием "Санта-Лусия" (Santa Lucia). Однако "южная" группа в итоге столкнулась с непреодолимыми трудностями, и от этой части операции было решено отказаться. Из-за близости к зоне боевых действий и Одессе румынские и болгарские ВМС вели плотное патрулирование. Кроме того, арендодатель запретил выходить из румынских вод, а цель украинцев - произвольная точка в открытом море над трубопроводами "Турецкого потока" - находилась более чем в 16 часах пути в турецких водах, отмечается в книге. "Экипаж "Санта-Лусии" в конечном итоге потерпел неудачу из-за плохого планирования... Хуже того, они, судя по всему, даже перепутали трубы "Турецкого потока" с меньшим по размеру трубопроводом, ведущим к трем газовым месторождениям (Галата, Каварна и Калиакра) у побережья Болгарии и рядом с румынской границей. Эти трубы, пусть и с трудом, были достижимы, но "Турецкий поток" проходил гораздо дальше в море. Когда позже я спросил их, не приняли ли они ту малую трубу за "Турецкий поток", они сменили тему", - пишет журналист. По словам Панчевски, впоследствии один из организаторов операции заявил, что срыв этой части оказался в конечном счете "к лучшему". "В то время как немцы смирились с терактом и продолжили поддерживать Украину, президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган мог отреагировать гораздо менее великодушно. Украина едва ли могла позволить себе конфликт с Турцией", - говорится в книге. В конце февраля 2026 года президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине. Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит только Киев, нужна проверка версии о причастности к ним западных спецслужб. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

