Промышленное производство в Германии в марте неожиданно снизилось
2026-05-08T09:44+0300
Destatis: промпроизводство в Германии в марте упало на 0,7%
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте снизился на 0,7% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали увеличения показателя на 0,5%.
В годовом выражении промышленное производство в стране в марте упало на 2,8%.
Месяцем ранее показатель сократился на 0,5% в месячном выражении и на 0,2% - в годовом.
Промышленное производство за исключением энергетического и строительного секторов в марте сократилось на 0,9% к февралю. Объем производства товаров производственно-технического назначения упал на 1,6%, потребительских товаров - на 1,9%.
