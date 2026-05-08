Промышленное производство в Германии в марте неожиданно снизилось

2026-05-08T09:44+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте снизился на 0,7% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали увеличения показателя на 0,5%.В годовом выражении промышленное производство в стране в марте упало на 2,8%.Месяцем ранее показатель сократился на 0,5% в месячном выражении и на 0,2% - в годовом.Промышленное производство за исключением энергетического и строительного секторов в марте сократилось на 0,9% к февралю. Объем производства товаров производственно-технического назначения упал на 1,6%, потребительских товаров - на 1,9%.

