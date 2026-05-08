Глава Евросовета рассказал о подготовке к переговорам с Россией - 08.05.2026, ПРАЙМ
Глава Евросовета рассказал о подготовке к переговорам с Россией
Глава Евросовета рассказал о подготовке к переговорам с Россией
2026-05-08T00:02+0300
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Александр Стубб, Владимир Зеленский, ЕС, Евросовет, Financial Times
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
Как утверждает газета Financial Times со ссылкой на Кошту, лидеры ЕС готовятся к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
"Я говорю с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент", - приводит газета слова Кошты.
По информации издания, Кошта заявил, что у возможных переговоров ЕС с Путиным есть потенциал, а Владимир Зеленский поддерживает евроблок на этом направлении.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией". Он также заявлял, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Также Стубб говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
 
