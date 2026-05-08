Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испанская Iberia приняла меры для сдерживания цен на билеты из-за топлива - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260508/iberia-869787241.html
Испанская Iberia приняла меры для сдерживания цен на билеты из-за топлива
Испанская Iberia приняла меры для сдерживания цен на билеты из-за топлива - 08.05.2026, ПРАЙМ
Испанская Iberia приняла меры для сдерживания цен на билеты из-за топлива
Испанская авиакомпания Iberia запустила план реагирования на рост цен на топливо, сообщил председатель компании Марко Сансавини. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T17:59+0300
2026-05-08T17:59+0300
энергетика
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/90/762409089_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_92d5d3c1215493f9d4213580cb4916e7.jpg
МАДРИД, 8 мая - ПРАЙМ. Испанская авиакомпания Iberia запустила план реагирования на рост цен на топливо, сообщил председатель компании Марко Сансавини. "Мы запустили план реагирования на рост цен на топливо с мерами, которые должны обеспечить поставки горючего, максимально сдержать внутренние расходы и расставить приоритеты в инвестициях, чтобы по возможности смягчить рост затрат на топливо и максимально ослабить влияние на цены билетов", - написал Сансавини в LinkedIn. По его словам, сильный рост цен на топливо оказывает значительное влияние на всю авиационную отрасль и заставляет компанию действовать "заранее и ответственно". Сансавини отметил, что благодаря принятым мерам Iberia не планирует отменять рейсы предстоящим летом из-за этой ситуации. Он также заявил, что клиенты компании могут бронировать билеты без риска последующего начисления дополнительных сборов после покупки.
https://1prime.ru/20260424/rossija-869406109.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/90/762409089_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_1e1250a0ac42d37b7726407dbe9d6212.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Энергетика, Бизнес
17:59 08.05.2026
 
Испанская Iberia приняла меры для сдерживания цен на билеты из-за топлива

Испанская авиакомпания Iberia запустила план реагирования на повышение цен на топливо

© flickr.com / tunguskaФлаг Испании
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Флаг Испании. Архивное фото
© flickr.com / tunguska
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МАДРИД, 8 мая - ПРАЙМ. Испанская авиакомпания Iberia запустила план реагирования на рост цен на топливо, сообщил председатель компании Марко Сансавини.
"Мы запустили план реагирования на рост цен на топливо с мерами, которые должны обеспечить поставки горючего, максимально сдержать внутренние расходы и расставить приоритеты в инвестициях, чтобы по возможности смягчить рост затрат на топливо и максимально ослабить влияние на цены билетов", - написал Сансавини в LinkedIn.
По его словам, сильный рост цен на топливо оказывает значительное влияние на всю авиационную отрасль и заставляет компанию действовать "заранее и ответственно".
Сансавини отметил, что благодаря принятым мерам Iberia не планирует отменять рейсы предстоящим летом из-за этой ситуации. Он также заявил, что клиенты компании могут бронировать билеты без риска последующего начисления дополнительных сборов после покупки.
Россия в феврале нарастила закупки виски из Испании втрое
24 апреля, 04:47
 
ЭнергетикаБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала