https://1prime.ru/20260508/iberia-869787241.html

Испанская Iberia приняла меры для сдерживания цен на билеты из-за топлива

Испанская Iberia приняла меры для сдерживания цен на билеты из-за топлива - 08.05.2026, ПРАЙМ

Испанская Iberia приняла меры для сдерживания цен на билеты из-за топлива

Испанская авиакомпания Iberia запустила план реагирования на рост цен на топливо, сообщил председатель компании Марко Сансавини. | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T17:59+0300

2026-05-08T17:59+0300

2026-05-08T17:59+0300

энергетика

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/90/762409089_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_92d5d3c1215493f9d4213580cb4916e7.jpg

МАДРИД, 8 мая - ПРАЙМ. Испанская авиакомпания Iberia запустила план реагирования на рост цен на топливо, сообщил председатель компании Марко Сансавини. "Мы запустили план реагирования на рост цен на топливо с мерами, которые должны обеспечить поставки горючего, максимально сдержать внутренние расходы и расставить приоритеты в инвестициях, чтобы по возможности смягчить рост затрат на топливо и максимально ослабить влияние на цены билетов", - написал Сансавини в LinkedIn. По его словам, сильный рост цен на топливо оказывает значительное влияние на всю авиационную отрасль и заставляет компанию действовать "заранее и ответственно". Сансавини отметил, что благодаря принятым мерам Iberia не планирует отменять рейсы предстоящим летом из-за этой ситуации. Он также заявил, что клиенты компании могут бронировать билеты без риска последующего начисления дополнительных сборов после покупки.

https://1prime.ru/20260424/rossija-869406109.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес