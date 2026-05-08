Испанская Iberia приняла меры для сдерживания цен на билеты из-за топлива
Испанская авиакомпания Iberia запустила план реагирования на рост цен на топливо, сообщил председатель компании Марко Сансавини.
бизнес
Испанская авиакомпания Iberia запустила план реагирования на повышение цен на топливо
МАДРИД, 8 мая - ПРАЙМ. Испанская авиакомпания Iberia запустила план реагирования на рост цен на топливо, сообщил председатель компании Марко Сансавини.
"Мы запустили план реагирования на рост цен на топливо с мерами, которые должны обеспечить поставки горючего, максимально сдержать внутренние расходы и расставить приоритеты в инвестициях, чтобы по возможности смягчить рост затрат на топливо и максимально ослабить влияние на цены билетов", - написал Сансавини в LinkedIn.
По его словам, сильный рост цен на топливо оказывает значительное влияние на всю авиационную отрасль и заставляет компанию действовать "заранее и ответственно".
Сансавини отметил, что благодаря принятым мерам Iberia не планирует отменять рейсы предстоящим летом из-за этой ситуации. Он также заявил, что клиенты компании могут бронировать билеты без риска последующего начисления дополнительных сборов после покупки.
