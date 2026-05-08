https://1prime.ru/20260508/ii-869768691.html
ИИ может заменить второго пилота в самолете, заявил эксперт
ИИ может заменить второго пилота в самолете, заявил эксперт - 08.05.2026, ПРАЙМ
ИИ может заменить второго пилота в самолете, заявил эксперт
Искусственный интеллект (ИИ) может заменить второго пилота в самолете, ГосНИИАС сейчас работает над этой проблематикой, заявил РИА Новости один из главных... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T06:35+0300
2026-05-08T06:35+0300
2026-05-08T06:35+0300
технологии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869768691.jpg?1778211338
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) может заменить второго пилота в самолете, ГосНИИАС сейчас работает над этой проблематикой, заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.
ГосНИИАС - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем.
"Наш институт ведет работы в этом направлении через автоматизацию борта самолета, а точнее его кабины. Автоматизация уже давно позволяет вести самолет в автоматическом режиме: "на автопилоте". Дальнейшее развитие ИИ и должно привести к возможности пилотирования самолета без второго пилота", - сказал Попов.
По его словам, фактически уже сегодня экипаж гражданского лайнера может включаться в ручное управление самолетом только на этапах взлета и посадки или выполнять все операции в автомате.
"Большинство остальных функций могут быть автоматизированы или уже сегодня их может выполнять ИИ", - сказал Попов.
Однако, отметил он, вопросы безопасности в авиации всегда стоят на первом месте.
"И здесь возникает вопрос: если вдруг что-то случится со здоровьем командира судна? Как в таком случае действовать? В ГосНИИАС разрабатываются несколько алгоритмов действий, и вопрос обязательно найдет свое решение", - отметил эксперт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес
ИИ может заменить второго пилота в самолете, заявил эксперт
Эксперт Попов: искусственный интеллект может заменить второго пилота в самолете
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) может заменить второго пилота в самолете, ГосНИИАС сейчас работает над этой проблематикой, заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.
ГосНИИАС - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем.
"Наш институт ведет работы в этом направлении через автоматизацию борта самолета, а точнее его кабины. Автоматизация уже давно позволяет вести самолет в автоматическом режиме: "на автопилоте". Дальнейшее развитие ИИ и должно привести к возможности пилотирования самолета без второго пилота", - сказал Попов.
По его словам, фактически уже сегодня экипаж гражданского лайнера может включаться в ручное управление самолетом только на этапах взлета и посадки или выполнять все операции в автомате.
"Большинство остальных функций могут быть автоматизированы или уже сегодня их может выполнять ИИ", - сказал Попов.
Однако, отметил он, вопросы безопасности в авиации всегда стоят на первом месте.
"И здесь возникает вопрос: если вдруг что-то случится со здоровьем командира судна? Как в таком случае действовать? В ГосНИИАС разрабатываются несколько алгоритмов действий, и вопрос обязательно найдет свое решение", - отметил эксперт.