Фондовые индексы США готовятся завершить неделю ростом

Основные фондовые индексы США растут в пятницу, неделю также готовятся завершить в плюсе, следует из данных бирж.

2026-05-08T18:17+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, неделю также готовятся завершить в плюсе, следует из данных бирж. По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,29% - до 49 742,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 1,12% - до 26 094,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,74%, до 7391,09 пункта. С начала недели Nasdaq Composite и S&P 500, которые в пятницу в очередной раз обновили исторические максимумы (26 155,95 и 7397,56 пункта), выросли на 4% и 2,1% соответственно. Dow Jones с понедельника поднялся на 0,5%. Инвесторы оценивают данные по американскому рынку труда. Так, безработица в США в апреле ожидаемо осталась на уровне марта в 4,3%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло сильнее прогноза - на 115 тысяч. "Это подтверждает, что у нас стабильный рынок труда, который вселяет в потребителей уверенность, а также позволяет им и дальше сохранять устойчивые привычки потребления", - цитирует агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега CFRA Сэма Стовалла (Sam Stovall). Кроме того, в пятницу Мичиганский университет опубликовал статистику об индексе потребительских настроений в США. Согласно предварительной оценке, в мае показатель снизился до 48,2 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали индекс на уровне 49,5 пункта.

