В США раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина

Столкновения на Ближнем Востоке обеспечили вооруженным силам России перевес на линии соприкосновения в рамках СВО, сообщает издание 19FortyFive.

2026-05-08T23:18+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Столкновения на Ближнем Востоке обеспечили вооруженным силам России перевес на линии соприкосновения в рамках СВО, сообщает издание 19FortyFive."Война с Ираном дала России не только преимущество на фронте, но и подарила десять недель, когда Вашингтон нуждался в Москве больше, чем Москва нуждалась в Вашингтоне. В итоге Россия стала незаменимым партнером без каких-либо уступок в конфликте на Украине", — говорится в статье.До этого Трамп информировал о значительных успехах в вопросе ядерного соглашения с Тегераном, а руководитель внешнеполитического ведомства Марко Рубио сообщил об окончании американских маневров "Эпическая ярость". В то же время Вашингтон поставил на паузу операцию "Проект Свобода" по охране танкеров в Ормузском проливе для анализа вероятности финального заключения договора с Ираном.Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля приступили к атакам целей внутри Ирана, в результате чего погибло свыше 3 тысяч граждан. Вашингтон и Тегеран 8 апреля заявили о взаимном прекращении огня. Последующие консультации в Исламабаде не привели к конкретным итогам, однако о возврате к активной фазе войны не сообщалось, хотя США организовали блокаду портов Ирана.

