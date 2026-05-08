В США раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина
19FortyFive: конфликт на Ближнем Востоке дал ВС РФ преимущество на фронте
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Столкновения на Ближнем Востоке обеспечили вооруженным силам России перевес на линии соприкосновения в рамках СВО, сообщает издание 19FortyFive.
"Война с Ираном дала России не только преимущество на фронте, но и подарила десять недель, когда Вашингтон нуждался в Москве больше, чем Москва нуждалась в Вашингтоне. В итоге Россия стала незаменимым партнером без каких-либо уступок в конфликте на Украине", — говорится в статье.
"Война с Ираном дала России не только преимущество на фронте, но и подарила десять недель, когда Вашингтон нуждался в Москве больше, чем Москва нуждалась в Вашингтоне. В итоге Россия стала незаменимым партнером без каких-либо уступок в конфликте на Украине", — говорится в статье.
До этого Трамп информировал о значительных успехах в вопросе ядерного соглашения с Тегераном, а руководитель внешнеполитического ведомства Марко Рубио сообщил об окончании американских маневров "Эпическая ярость". В то же время Вашингтон поставил на паузу операцию "Проект Свобода" по охране танкеров в Ормузском проливе для анализа вероятности финального заключения договора с Ираном.
Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля приступили к атакам целей внутри Ирана, в результате чего погибло свыше 3 тысяч граждан. Вашингтон и Тегеран 8 апреля заявили о взаимном прекращении огня. Последующие консультации в Исламабаде не привели к конкретным итогам, однако о возврате к активной фазе войны не сообщалось, хотя США организовали блокаду портов Ирана.