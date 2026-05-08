США и ЮАР начали переговоры по добыче полезных ископаемых, пишут СМИ
2026-05-08T11:04+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. США и ЮАР начали предварительные переговоры по полезным ископаемым, пишет газета Financial Times. "США и Южная Африка приступили к предварительным переговорам о возможных сделках в сфере ресурсов, включая двусторонние инвестиции в горнодобывающую промышленность, энергетику и инфраструктуру", - сказано в публикации. Отмечается, что соответствующие переговоры представителей двух стран прошли в среду в Йоханнесбурге. Газета напоминает, что отношения между США и ЮАР переживают период охлаждения на фоне обвинений в адрес африканской страны в "геноциде белого населения" и выдворения посла Республики из Вашингтона. Согласно публикации, США предпринимают усилия для заключения сделок по ресурсам со странами Африки с целью "ослабить контроль Китая над добычей критически важных минералов и обеспечить собственные поставки за счет союзников".
FT: США и ЮАР начали переговоры по добыче полезных ископаемых