США и ЮАР начали переговоры по добыче полезных ископаемых, пишут СМИ - 08.05.2026, ПРАЙМ
США и ЮАР начали переговоры по добыче полезных ископаемых, пишут СМИ
2026-05-08T11:04+0300
мировая экономика
юар
южная африка
сша
financial times
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. США и ЮАР начали предварительные переговоры по полезным ископаемым, пишет газета Financial Times. "США и Южная Африка приступили к предварительным переговорам о возможных сделках в сфере ресурсов, включая двусторонние инвестиции в горнодобывающую промышленность, энергетику и инфраструктуру", - сказано в публикации. Отмечается, что соответствующие переговоры представителей двух стран прошли в среду в Йоханнесбурге. Газета напоминает, что отношения между США и ЮАР переживают период охлаждения на фоне обвинений в адрес африканской страны в "геноциде белого населения" и выдворения посла Республики из Вашингтона. Согласно публикации, США предпринимают усилия для заключения сделок по ресурсам со странами Африки с целью "ослабить контроль Китая над добычей критически важных минералов и обеспечить собственные поставки за счет союзников".
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. США и ЮАР начали предварительные переговоры по полезным ископаемым, пишет газета Financial Times.
"США и Южная Африка приступили к предварительным переговорам о возможных сделках в сфере ресурсов, включая двусторонние инвестиции в горнодобывающую промышленность, энергетику и инфраструктуру", - сказано в публикации.
Отмечается, что соответствующие переговоры представителей двух стран прошли в среду в Йоханнесбурге.
Газета напоминает, что отношения между США и ЮАР переживают период охлаждения на фоне обвинений в адрес африканской страны в "геноциде белого населения" и выдворения посла Республики из Вашингтона.
Согласно публикации, США предпринимают усилия для заключения сделок по ресурсам со странами Африки с целью "ослабить контроль Китая над добычей критически важных минералов и обеспечить собственные поставки за счет союзников".
