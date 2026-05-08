Источник назвал причину небоевых потерь ВСУ - 08.05.2026, ПРАЙМ
Источник назвал причину небоевых потерь ВСУ
2026-05-08T00:02+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Небоевые потери украинских подразделений связаны с распространением хантавируса, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинские врачи сообщают, что в Харьковской, Сумской и Львовской областях массово распространяется хантавирус - заболевание, передаваемое грызунами. Высока вероятность, что в первую очередь от вируса страдают украинские солдаты, находящиеся на позициях. Небоевые потери, которые несут украинские подразделения в Харьковской и Сумской областях, также связывают с данным заболеванием", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что первичные симптомы заболевания напоминают обычную простуду или острое пищевое отравление. "А украинские командиры запрещают оказывать медицинскую помощь таким военнослужащим, считая, что они пытаются избежать участия в боевых действиях", - добавил источник. Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром. Ранее директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов в разговоре с РИА Новости назвал низкой вероятность того, что хантавирусы Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку.
