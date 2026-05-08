В Японии остановили третий реактор АЭС "Михама"

2026-05-08T05:56+0300

ТОКИО, 8 мая – ПРАЙМ. Третий реактор АЭС "Михама" в префектуре Фукуи остановлен вручную после того, как рано утром была обнаружена утечка пара, со ссылкой на оператора станции КЕРСО сообщил телеканал NHK. В пятницу утром была обнаружена утечка пара в районе турбины для выработки электроэнергии на третьем реакторе АЭС "Михама". После этого реактор был остановлен вручную. Влияния на окружающую среду нет, изменения радиационного фона нет. Информации о пострадавших нет. Компания расследует причины произошедшего.

