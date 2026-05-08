Харрис сделала громкое заявление о России - 08.05.2026, ПРАЙМ
Харрис сделала громкое заявление о России
2026-05-08T11:02+0300
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Бывший вице-президент Камала Харрис назвала Россию главным победителем конфликта США с Ираном, а Украину - одной из пострадавших сторон."Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия", — цитирует ее Fox News.Она отметила, что Трамп снял санкции и теперь Москва зарабатывает деньги на продаже нефти.Кроме того, из-за войны с Ираном, США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы, средства ПВО, которые иначе пошли бы на Украину, подчеркнула Харрис.Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
11:02 08.05.2026
 
Харрис сделала громкое заявление о России

© РИА Новости . Стрингер
Камала Харрис
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Бывший вице-президент Камала Харрис назвала Россию главным победителем конфликта США с Ираном, а Украину - одной из пострадавших сторон.

"Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия", — цитирует ее Fox News.
Она отметила, что Трамп снял санкции и теперь Москва зарабатывает деньги на продаже нефти.

Кроме того, из-за войны с Ираном, США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы, средства ПВО, которые иначе пошли бы на Украину, подчеркнула Харрис.

Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
