Харрис сделала громкое заявление о России

Бывший вице-президент Камала Харрис назвала Россию главным победителем конфликта США с Ираном, а Украину - одной из пострадавших сторон.

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Бывший вице-президент Камала Харрис назвала Россию главным победителем конфликта США с Ираном, а Украину - одной из пострадавших сторон."Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия", — цитирует ее Fox News.Она отметила, что Трамп снял санкции и теперь Москва зарабатывает деньги на продаже нефти.Кроме того, из-за войны с Ираном, США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы, средства ПВО, которые иначе пошли бы на Украину, подчеркнула Харрис.Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

