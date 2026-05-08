Кириенко назвал Запорожскую АЭС одной из приоритетных точек для развития ИИ
2026-05-08T12:39+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Запорожская АЭС может стать одной из приоритетных точек при создании центров развития искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Недавно на совещании у президента по развитию искусственного интеллекта как раз намечались основные приоритетные точки, где могут развиваться мощные центры развития искусственного интеллекта в России. Как раз Запорожская атомная станция звучала как один из мощных мирового уровня потенциальный объект по масштабному развитию искусственного интеллекта", - сказал Кириенко в обращении к жителям Энергодара и коллективу станции. Обращение опубликовано в канале ЗАЭС на платформе "Макс". Кириенко отметил, что на последнем совещании на Запорожской АЭС как раз обсуждалась работа станции в перспективе. "Строятся линии электропередачи, причем в разных направлениях от станции", - добавил Кириенко. В среду стало известно, что Кириенко на фоне атак ВСУ на Энергодар посетил ЗАЭС и провел встречу с руководством и коллективом станции.
технологии, россия, энергодар, рф, сергей кириенко, запорожская аэс, всу
