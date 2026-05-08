Кириенко поблагодарил сотрудников ЗАЭС за честно выполняемую работу - 08.05.2026, ПРАЙМ
Кириенко поблагодарил сотрудников ЗАЭС за честно выполняемую работу
Сотрудники Запорожской АЭС и администрация города-спутника Энергодара достойно и с честью выполняют свою работу, несмотря на все вызовы, заявил первый... | 08.05.2026, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Сотрудники Запорожской АЭС и администрация города-спутника Энергодара достойно и с честью выполняют свою работу, несмотря на все вызовы, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Ранее сообщалось, что Кириенко на фоне атак ВСУ на Энергодар посетил Запорожскую АЭС, где провел рабочее совещание. "Несмотря на все вызовы, которые есть сейчас, хочу сказать огромные слова благодарности коллективу станции и всем работникам жилищно-коммунального хозяйства, администрации города, которые, несмотря на все вызовы, несмотря на попытки психологического давления, террора, достойно и с честью выполняют свою работу" - сказал Кириенко в обращении к жителям Энергодара и коллективу Запорожской атомной станции в преддверии Дня Победы. Обстрелами гражданской инфраструктуры украинские войска пытаются дестабилизировать ситуацию в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Энергодар, РФ, ЕВРОПА, Сергей Кириенко, Запорожская АЭС, ВСУ
