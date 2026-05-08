https://1prime.ru/20260508/likhachev-869788720.html
"Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть сотрудников в Иран
"Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть сотрудников в Иран - 08.05.2026, ПРАЙМ
"Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть сотрудников в Иран
"Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта, заявил гендиректор... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T18:57+0300
2026-05-08T18:57+0300
2026-05-08T18:57+0300
энергетика
иран
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75756/00/757560074_0:57:601:395_1920x0_80_0_0_afaa10b8d2e8f9733b3dd591c941e2c6.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Что касается наращивания численности нашего персонала на площадке. Мы готовы к оперативной мобилизации и возвращению в Иран сотрудников "Росатома" в полном объеме, как только мы убедимся, что нет рисков возобновления военного конфликта и угрозы жизни и здоровью наших товарищей", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации. Он уточнил, что, судя по новостям в мировых СМИ, ситуация продолжает оставаться сложной. Лихачев отметил, что госкорпорация не забывает о моральном духе сотрудников, оставшихся в Иране. "Нашли возможность украсить наши поселки проживания персонала к 9 Мая. Вечером в субботу наш передовой отряд в Бушере, как и большая часть россиян, соберется за праздничным столом", - добавил он.
https://1prime.ru/20260508/rosatom-869785243.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75756/00/757560074_31:0:558:395_1920x0_80_0_0_93fcfaed3983260ac8ca55d34e09b451.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, алексей лихачев, росатом
Энергетика, ИРАН, Алексей Лихачев, Росатом
"Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть сотрудников в Иран
Лихачев: "Росатом" готов вернуться в Иран, если не будет рисков военного конфликта
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Что касается наращивания численности нашего персонала на площадке. Мы готовы к оперативной мобилизации и возвращению в Иран
сотрудников "Росатома
" в полном объеме, как только мы убедимся, что нет рисков возобновления военного конфликта и угрозы жизни и здоровью наших товарищей", - приводит слова Лихачева
пресс-служба госкорпорации.
Он уточнил, что, судя по новостям в мировых СМИ, ситуация продолжает оставаться сложной.
Лихачев отметил, что госкорпорация не забывает о моральном духе сотрудников, оставшихся в Иране.
"Нашли возможность украсить наши поселки проживания персонала к 9 Мая. Вечером в субботу наш передовой отряд в Бушере, как и большая часть россиян, соберется за праздничным столом", - добавил он.
Энергоблок No1 иранской АЭС "Бушер" продолжает работать на полной мощности