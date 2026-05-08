"Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть сотрудников в Иран

"Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта, заявил гендиректор... | 08.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Что касается наращивания численности нашего персонала на площадке. Мы готовы к оперативной мобилизации и возвращению в Иран сотрудников "Росатома" в полном объеме, как только мы убедимся, что нет рисков возобновления военного конфликта и угрозы жизни и здоровью наших товарищей", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации. Он уточнил, что, судя по новостям в мировых СМИ, ситуация продолжает оставаться сложной. Лихачев отметил, что госкорпорация не забывает о моральном духе сотрудников, оставшихся в Иране. "Нашли возможность украсить наши поселки проживания персонала к 9 Мая. Вечером в субботу наш передовой отряд в Бушере, как и большая часть россиян, соберется за праздничным столом", - добавил он.

