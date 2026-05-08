Польский LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива - 08.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Польский LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива
2026-05-08T19:08+0300
Энергетика, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив
Польский авиаперевозчик LOT может изменить маршрутную сеть из-за роста цен на топливо

ВАРШАВА, 8 мая - ПРАЙМ. Польский национальный авиаперевозчик LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива, сообщает компания.
"Столкнувшись с беспрецедентным ростом цен на топливо … мы видим ограниченные возможности для перевода этого роста в цены на билеты", - говорится в сообщении.
В связи с этим LOT заявил, что сосредоточен на "оптимизации, адаптируя маршрутную сеть к новым реалиям".
На данный момент компания не раскрывает, как может измениться маршрутная сеть, однако отмечая при этом, что "при таких динамичных рыночных изменениях не в состоянии полностью нейтрализовать ценовое давление".
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
