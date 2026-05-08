https://1prime.ru/20260508/lot-869788877.html
Польский LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива
Польский LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива - 08.05.2026, ПРАЙМ
Польский LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива
Польский национальный авиаперевозчик LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива, сообщает компания. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T19:08+0300
2026-05-08T19:08+0300
2026-05-08T19:08+0300
энергетика
бизнес
ближний восток
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 8 мая - ПРАЙМ. Польский национальный авиаперевозчик LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива, сообщает компания. "Столкнувшись с беспрецедентным ростом цен на топливо … мы видим ограниченные возможности для перевода этого роста в цены на билеты", - говорится в сообщении. В связи с этим LOT заявил, что сосредоточен на "оптимизации, адаптируя маршрутную сеть к новым реалиям". На данный момент компания не раскрывает, как может измениться маршрутная сеть, однако отмечая при этом, что "при таких динамичных рыночных изменениях не в состоянии полностью нейтрализовать ценовое давление". Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
https://1prime.ru/20260508/iberia-869787241.html
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ближний восток, ормузский пролив
Энергетика, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив
Польский LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива
Польский авиаперевозчик LOT может изменить маршрутную сеть из-за роста цен на топливо
ВАРШАВА, 8 мая - ПРАЙМ. Польский национальный авиаперевозчик LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива, сообщает компания.
"Столкнувшись с беспрецедентным ростом цен на топливо … мы видим ограниченные возможности для перевода этого роста в цены на билеты", - говорится в сообщении.
В связи с этим LOT заявил, что сосредоточен на "оптимизации, адаптируя маршрутную сеть к новым реалиям".
На данный момент компания не раскрывает, как может измениться маршрутная сеть, однако отмечая при этом, что "при таких динамичных рыночных изменениях не в состоянии полностью нейтрализовать ценовое давление".
Из-за эскалации на Ближнем Востоке
практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Испанская Iberia приняла меры для сдерживания цен на билеты из-за топлива