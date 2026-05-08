Польский LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива

Польский национальный авиаперевозчик LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива, сообщает компания. | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T19:08+0300

ВАРШАВА, 8 мая - ПРАЙМ. Польский национальный авиаперевозчик LOT может изменить маршрутную сеть их-за высокой стоимости топлива, сообщает компания. "Столкнувшись с беспрецедентным ростом цен на топливо … мы видим ограниченные возможности для перевода этого роста в цены на билеты", - говорится в сообщении. В связи с этим LOT заявил, что сосредоточен на "оптимизации, адаптируя маршрутную сеть к новым реалиям". На данный момент компания не раскрывает, как может измениться маршрутная сеть, однако отмечая при этом, что "при таких динамичных рыночных изменениях не в состоянии полностью нейтрализовать ценовое давление". Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

