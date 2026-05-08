Малкович рискует столкнуться с двойным налогообложением

2026-05-08T03:42+0300

БЕЛГРАД, 8 мая – ПРАЙМ. Голливудский актер Джон Малкович из-за получения паспорта Хорватии формально рискует столкнуться с двойным налогообложением, но проблема будет решена после ратификации американо-хорватского налогового соглашения, выяснило РИА Новости на основе анализа документов. Во вторник Малкович в ходе визита в Хорватию получил решение о предоставлении ему гражданства республики. Всего за неделю до этого посол США в Хорватии Николь Макгроу и министр финансов Хорватии Томислав Чорич подписали ключевой протокол к двустороннему налоговому соглашению. "США предоставляют резиденту или гражданину США в качестве зачета за налог на доход, взимаемый США с резидентов и граждан, подоходный налог, уплаченный или начисленный в Хорватии таким резидентом или гражданином или от его имени", - говорится в протоколе, опубликованном американским финансовым ведомством. Подписание позволяет передать как протокол, так и само соглашение о двойном налогообложении между США и Хорватией, подписанное в 2022 году, на рассмотрение и ратификацию в американский сенат. Дата утверждения еще не определена. США облагают налогами своих граждан независимо от места их проживания. Налоговая нагрузка в Хорватии может достигать 33% от дохода, в то время как в США суммарная ставка с учетом налогов штатов нередко превышает 50%. Без ратификации соглашения актер рискует выплачивать существенные суммы в обе казны одновременно, выяснило РИА Новости. При этом наличие хорватского паспорта само по себе не обязывает Малковича платить налоги в Загребе со всех мировых доходов, пока он остается налоговым резидентом США. До ратификации соглашения он будет должен платить подоходный налог в Хорватии только с тех гонораров, которые получены непосредственно внутри страны, выяснило агентство. Предки Малковича по отцовской линии эмигрировали в США из города Озаль в центральной Хорватии. Ранее он несколько раз посещал страну в качестве туриста.

