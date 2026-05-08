https://1prime.ru/20260508/merts-869776704.html

Слова Мерца перед 9 мая вызвали недоумение на Западе

Слова Мерца перед 9 мая вызвали недоумение на Западе - 08.05.2026, ПРАЙМ

Слова Мерца перед 9 мая вызвали недоумение на Западе

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен подверг критике слова канцлера Германии Фридриха Мерца перед 9 мая.Глава ФРГ написал накануне, что 8... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T12:06+0300

2026-05-08T12:06+0300

2026-05-08T12:06+0300

германия

европа

в мире

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен подверг критике слова канцлера Германии Фридриха Мерца перед 9 мая.Глава ФРГ написал накануне, что 8 мая 1945 года принесло освобождение миллионам людей и добавил, что нельзя забыть, к чему может "привести ненависть в политике"."Канцлер Мерц ведет Европу к большой войне с Россией, поддерживает геноцид в Газе и утверждает, что Израиль "выполняет за нас грязную работу" в Иране. Мерц также душит свободу слова и демократию в Германии, одновременно стремясь создать самую большую армию в Европе", — написал Диесен в соцсети X. Ранее Мерц заявлял, что европейская дипломатия будет по-настоящему эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая европейское ядерное оружие.В свою очередь, посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что новый конфликт между Москвой и Берлином был бы кошмаром.

https://1prime.ru/20260506/ukraina-869709013.html

https://1prime.ru/20260429/dagdelen-869537995.html

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, европа, в мире, фридрих мерц