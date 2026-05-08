Слова Мерца перед 9 мая вызвали недоумение на Западе
Профессор Диесен раскритиковал слова Мерца перед 9 мая
Фридрих Мерц. Архивное фото
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен подверг критике слова канцлера Германии Фридриха Мерца перед 9 мая.
Глава ФРГ написал накануне, что 8 мая 1945 года принесло освобождение миллионам людей и добавил, что нельзя забыть, к чему может "привести ненависть в политике".
Глава ФРГ написал накануне, что 8 мая 1945 года принесло освобождение миллионам людей и добавил, что нельзя забыть, к чему может "привести ненависть в политике".
"Канцлер Мерц ведет Европу к большой войне с Россией, поддерживает геноцид в Газе и утверждает, что Израиль "выполняет за нас грязную работу" в Иране. Мерц также душит свободу слова и демократию в Германии, одновременно стремясь создать самую большую армию в Европе", — написал Диесен в соцсети X.
Ранее Мерц заявлял, что европейская дипломатия будет по-настоящему эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая европейское ядерное оружие.
В свою очередь, посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что новый конфликт между Москвой и Берлином был бы кошмаром.
Ранее Мерц заявлял, что европейская дипломатия будет по-настоящему эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая европейское ядерное оружие.
В свою очередь, посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что новый конфликт между Москвой и Берлином был бы кошмаром.