Закрытие участка метро от "Строгино" до "Пятницкой" продлили до 11 мая
2026-05-08T16:18+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Закрытие участка метро Москвы от станции "Строгино" до станции "Пятницкое шоссе" продлено до 11 мая включительно в связи со строительными работами, сообщил столичный департамент транспорта. Дептранс 17 апреля объявил, что участок между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена будет закрыт с 30 апреля по 8 мая в связи с строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии. "На три дня продлеваем временное закрытие станций Арбатско-Покровской линии: участок от "Строгино" до "Пятницкого шоссе" откроют 12 мая. Это необходимо для строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ведомство уточнило, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами и станциями Таганско-Краснопресненской линии.
