Милонов предложил ввести в России постоплату парковки автомобилей
2026-05-08T05:01+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в России постоплату парковки автомобилей. Соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас внедрить практику постоплаты сервиса парковки в дни, когда вводились ограничения мобильного интернета и услуг связи", - написал депутат. Парламентарий пояснил, что получает обращения граждан, которые не могут оплатить парковку или пополнить баланс во время принимаемых мер безопасности, при этом ответственность за неоплату с них не снимается. "Также при обжаловании выписанных штрафов за парковку невозможность оплаты услуги должна являться уважительной причиной для отмены денежного наказания", - добавил депутат.
Милонов предложил ввести в России постоплату парковки при ограничении интернета
