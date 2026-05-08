Нефтегазовые доходы бюджета снизились в январе-апреле на 38,3 процента

2026-05-08T14:21+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе-апреле 2026 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,3%, до 2,298 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 10,2%, до 9,423 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 2,298 триллиона рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 38,3% г/г), а также их базового размера в январе-апреле текущего года преимущественно вследствие снижения цен на нефть в предыдущие периоды", - говорится в материалах на сайте министерства. Согласно представленной таблице, бюджет РФ в 2026 году в соответствии с утвержденным законом о бюджете на 2026-2028 годы должен получить 8,919 триллиона рублей нефтегазовых доходов и 31,365 триллиона рублей ненефтегазовых доходов. Минфин с мая возобновляет операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Объем отложенных за март и апрель операций учтен при определении размера операций. Так, Минфин с 8 мая по 4 июня планирует купить валюту и золото на 110,3 миллиарда рублей, ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей, ранее сообщило министерство. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в министерстве. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,423 триллиона рублей и увеличились на 10,2% г/г. При этом поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-апреле 2026 года выросли на 17,2% г/г", - говорится в материалах.

