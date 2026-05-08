Минфин РФ разочаровал рублевых "медведей", юань опять ушел под 11 рублей

Минфин РФ разочаровал рублевых "медведей", юань опять ушел под 11 рублей - 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T23:09+0300

МОСКВА, 8 мая- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как и ожидалось, сходил выше ключевого уровня 11 рублей на ожиданиях релиза Минфина РФ по валютным операциям в рамках бюджетного правила. Однако по факту новость оказалась "медвежьей" для юаня, и его курс опять ушел ниже 11 рублей.При этом, снижение курса юаня отмечалось два дня на прошлой неделе, повышение – тоже два и один день - стабилизация. Волатильность повысилась по сравнению с предыдущей неделей. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,89-11,09 рубля за юань, то есть валюта КНР осталась около минимума с 30 января. Китайская валюта после пяти недель падения и одной - стабилизации опять снизилась.Рубль остался крепким на фоне подавленного спроса на валюту – даже после возобновления валютных интервенций Минфина. Предложение валюты и его прогноз при этом остается высоким на фоне подскочивших, из-за ближневосточного конфликта, цен на нефть.Юаневая ставка денежного рынка к завершению недели составила +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,08% неделей ранее. Диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,05 - +0,24%, оставаясь в околонулевой зоне.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 6 копеек и составил 10,92 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 50 копеек до 74,30 рубля, а евро – на 9 копеек до 88,55 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 7,47 тысячи рублей, против 8,3 тысячи неделей ранее, оставаясь аномально высокой на фоне ближневосточного кризиса.Рубль жил ожиданиямиРубль в начале недели слабел: на фоне спекулятивной игры на ожиданиях возобновления Минфином покупок валюты юань быстро превысил ключевой уровень 11 рублей. Впрочем, существенно выше него он не пошел.Игроки рынка оценивали новости. В частности, ЦБ РФ в резюме крайнего обсуждения ключевой ставки заявил, что вероятность того, что бюджетная политика в 2026 году может не дать ожидаемого дезинфляционного эффекта повышается. Дефицит федерального бюджета в первом квартале сложился высоким на фоне рекордного исполнения расходов. Участники обсуждения "ключа" отметили, что такая динамика расходов может быть сигналом большего, чем заложено в базовом сценарии, бюджетного импульса по итогам года.Между тем, накопленная жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) даже при более высоком бюджетном импульсе позволяет продолжать снижение ключевой ставки Банка России, отметил регулятор. При этом рост экспортной выручки создает предпосылки для сохранения крепости рубля в ближайшие месяцы, и это поддерживает дезинфляционные процессы, также говорится в опубликованном Центробанком резюме.ПрогнозыСередину и завершение недели курс юаня к рублю провел в снижении из-за разочарования игроками рынка объемом валютных интервенций ЦБ РФ в интересах Минфина, начавшего покупку валюты в ФНБ.Ведомство заявило, что с 8 мая по 4 июня купит валюту и золото по бюджетному правилу на 110,3 миллиарда рублей с учетом отложенных операций за март и апрель 2026 года, ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей. Это в несколько раз ниже консенсус прогноза в 300-500 миллиардов рублей за месяц.С учетом же продажи валюты Центробанком на 4,62 миллиарда рублей в день в рамках зеркалирования операций с ФНБ, объем покупок валюты составит всего 1,18 миллиарда рублей в день в эквиваленте. Регулятор возвращается к покупке валюты в рамках бюджетного правила впервые после 2022 года.Между тем, участники рынка заметили, что дефицит федерального бюджета России в январе-апреле 2026 года составил 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП - это на 2,946 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года. При этом доходы упали в годовом исчислении на 4,5% до 11,721 триллиона рублей. Расходы же выросли на 15,7% до 17,598 триллиона рублей, оценил Минфин.Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе-апреле 2026 года упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,3%, до 2,298 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 10,2%, до 9,423 триллиона рублей, также оценил Минфин.В итоге, мягкая бюджетная политика Минфина, по-видимому, пока будет компенсироваться жесткой денежно-кредитной ЦБ РФ, а также – крепким рублем. Поэтому курс юаня на Мосбирже пока останется ниже психологического уровня 11 рублей.

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

