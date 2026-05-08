Алиханов назвал главную проблему в создании сверхзвукового самолета

Алиханов назвал главную проблему в создании сверхзвукового самолета

2026-05-08T05:16+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Звуковой удар, который возникает от сверхзвукового самолета, может сравниться с пушечным выстрелом, это является одной из главных проблем для гражданского сверхзвукового самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Как любой обыватель представляет себе сверхзвуковой самолет? Он пролетает мимо, преодолевая звуковой барьер, образуя красивый купол из газа вокруг себя, дальше он летит на сверхзвуковой скорости, создав единственный хлопок. Но это не так", - сказал министр. "Этот хлопок на самом деле самолет тащит за собой все время полета, создавая такое шумовое воздействие, которое выбивает стекла в домах. Вряд ли кому-то из жителей нашей страны понравится, если раз в полчаса будет раздаваться хлопок, сопоставимый с пушечным выстрелом. Поэтому там есть целый ряд вопросов, которые необходимо решить перед тем, как создавать такой самолет для регулярных авиалиний", - пояснил Алиханов. При этом глава Минпромторга РФ отметил, что, с другой стороны, перспектива из Москвы долетать до Владивостока за три часа и меньше достаточно хорошая. В августе глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости сообщил, что Россия знает, как сделать сверхзвуковой пассажирский самолет, однако он очень дорог в эксплуатации и на сегодняшний день спроса на него нет. В конце апреля прошлого года российский национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета.

