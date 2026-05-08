Рубль крепчает, акции не растут
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Мосбиржи за неделю снизился на 1,9%, а индекс РТС потерял 0,8%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался на уровне 2607 пунктов. Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1%, торгуясь на офшорном рынке в пятницу вблизи отметки 74,3.📉 Почему акции снижаютсяНа рынке акций в течение недели преобладал негативный настрой: наблюдалось падение при слабой межпраздничной ликвидности на фоне снижения нефтяных цен и твёрдого курса рубля. Из-за новости, что по новому бюджетному правилу до 4 июня Минфин будет покупать валюту только в среднем на 5,8 миллиарда рублей в день, снизились ожидания заметного ослабления рубля.Котировки Brent на площадке ICE опускались ниже 100 долларов в середине недели, а в пятницу находились чуть выше 100,5 доллара. Снижение цен проходило в том числе из-за перехода на свежий июльский контракт. Сейчас фьючерсная нефтяная кривая находится в бэквордации: рынок устанавливает цены на контракты в зависимости от времени исходя из того, что иранский конфликт уже достиг максимального уровня напряжения, а далее блокада Ормузского пролива должна постепенно сниматься.📊 Лидеры и аутсайдеры неделиСреди акций, входящих в индекс Мосбиржи, а также портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Европлана" (LEAS) — плюс 5%. Рост был вызван тем, что в своём пресс-релизе Альфа-Банк (доля 94,75% в компании) предложил миноритарным акционерам "Европлана" вторую оферту о выкупе акций.Лидером по снижению цен за неделю оказались акции Fesco (FESH), потерявшие за неделю 10,4%. Падение бумаг наблюдалось на фоне новостей о заключении под стражу бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова. Их обвиняют в хищении почти 900 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco).🔮 Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем нейтральную тенденцию на рынке акций. Заметного ослабления рубля, на наш взгляд, не случится. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться не ниже уровня 2450 пунктов.Автор: Александр Власенко, управляющий активами УК "РСХБ Управление Активами"
Александр Власенко
Власенко: укрепление рубля не сопровождается ростом индекса Мосбиржи

Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

