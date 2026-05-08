Мошенники отправляют россиянам фейковые приглашения на парад Победы

Злоумышленники отправляют россиянам фейковые приглашения на парад в День Победы и мероприятия, приуроченные к празднику, а после перехода по ссылке крадут...

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники отправляют россиянам фейковые приглашения на парад в День Победы и мероприятия, приуроченные к празднику, а после перехода по ссылке крадут персональные данные, рассказали РИА Новости в "Газпромбанке Мобайл". "Одна из наиболее распространенных схем - рассылка фейковых приглашений на Парад Победы и иные памятные мероприятия. Пользователям предлагают "забронировать место" или получить "пропуск" через специальную форму. После перехода по ссылке жертву просят ввести персональные данные: номер телефона, СНИЛС, паспортные данные для получения доступа к аккаунтам, в том числе на портале "Госуслуги", - рассказали в компании. Отмечается, что такие сообщения часто оформлены с использованием официальной символики, логотипов и визуально копируют сайты государственных структур. При этом доменные адреса могут отличаться всего на один символ, что делает подделку практически незаметной. Кроме этого, мошенники размещают сайты со сборами средств от имени благотворительных или волонтерских организаций. Пользователям предлагают пожертвовать деньги на помощь ветеранам, покупку цветов и венков, установку памятников или благоустройство территорий. Такие инициативы часто выглядят правдоподобно и сопровождаются эмоциональными призывами. Однако переводы направляются на счета злоумышленников, а платежные данные могут использоваться повторно для несанкционированных списаний. Также в мессенджерах распространяются поздравительные сообщения и открытки от имени знакомых или официальных организаций. Внешне они не вызывают подозрений, но при переходе по ссылке на устройство может устанавливаться шпионское ПО. "Мошенники - искусные манипуляторы: они создают эмоциональное давление, торопят и требуют срочно передать информацию, чтобы у человека не было времени все обдумать или посоветоваться с близкими. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и внимательно проверяйте доменные имена сайтов. Всегда перепроверяйте информацию на официальных ресурсах ведомств или связывайтесь с ними напрямую", - прокомментировал директор по информационной и экономической безопасности "Газпромбанк Мобайл" Александр Ишанов.

