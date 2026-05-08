https://1prime.ru/20260508/moskva-869762817.html

В Москве началось перемирие в зоне спецоперации

В Москве началось перемирие в зоне спецоперации - 08.05.2026, ПРАЙМ

В Москве началось перемирие в зоне спецоперации

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось в пятницу. | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T00:05+0300

2026-05-08T00:05+0300

2026-05-08T00:05+0300

общество

экономика

россия

рф

киев

украина

владимир путин

мария захарова

всу

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869762817.jpg?1778187940

МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось в пятницу. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что перемирие начнется в 00.00 мск 8 мая и будет действовать до 10 мая. В этот период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Также будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотниками по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины. МО РФ призвало украинскую сторону последовать этому примеру. Если ВСУ нарушат перемирие в зоне спецоперации или же будут пытаться наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженные силы России дадут адекватный ответ, предупредили в российском ведомстве. В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, российские Вооруженные силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Также российское Минобороны предупредило население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что министерство призывает обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий в Киеве в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара ВС РФ в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в День Победы. Позднее она подчеркнула, что ВС РФ будут решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима. Киевский режим, по словам представителя МИД РФ, нервно отреагировал на российское предложение и продолжает вымещать злобу на мирном населении и гражданской инфраструктуре. Она порекомендовала Киеву крайне внимательно отнестись к заявлению МО РФ и последствиям в случае нарушения перемирия.

рф

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, киев, украина, владимир путин, мария захарова, всу, мид рф, мид