Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве началось перемирие в зоне спецоперации - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260508/moskva-869762817.html
В Москве началось перемирие в зоне спецоперации
В Москве началось перемирие в зоне спецоперации - 08.05.2026, ПРАЙМ
В Москве началось перемирие в зоне спецоперации
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось в пятницу. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T00:05+0300
2026-05-08T00:05+0300
общество
экономика
россия
рф
киев
украина
владимир путин
мария захарова
всу
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869762817.jpg?1778187940
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось в пятницу. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что перемирие начнется в 00.00 мск 8 мая и будет действовать до 10 мая. В этот период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Также будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотниками по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины. МО РФ призвало украинскую сторону последовать этому примеру. Если ВСУ нарушат перемирие в зоне спецоперации или же будут пытаться наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженные силы России дадут адекватный ответ, предупредили в российском ведомстве. В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, российские Вооруженные силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Также российское Минобороны предупредило население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что министерство призывает обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий в Киеве в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара ВС РФ в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в День Победы. Позднее она подчеркнула, что ВС РФ будут решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима. Киевский режим, по словам представителя МИД РФ, нервно отреагировал на российское предложение и продолжает вымещать злобу на мирном населении и гражданской инфраструктуре. Она порекомендовала Киеву крайне внимательно отнестись к заявлению МО РФ и последствиям в случае нарушения перемирия.
рф
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, киев, украина, владимир путин, мария захарова, всу, мид рф, мид
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Киев, УКРАИНА, Владимир Путин, Мария Захарова, ВСУ, МИД РФ, МИД
00:05 08.05.2026
 

В Москве началось перемирие в зоне спецоперации

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось в пятницу.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что перемирие начнется в 00.00 мск 8 мая и будет действовать до 10 мая.
В этот период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Также будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотниками по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины.
МО РФ призвало украинскую сторону последовать этому примеру. Если ВСУ нарушат перемирие в зоне спецоперации или же будут пытаться наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженные силы России дадут адекватный ответ, предупредили в российском ведомстве.
В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, российские Вооруженные силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
Также российское Минобороны предупредило население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что министерство призывает обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий в Киеве в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара ВС РФ в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в День Победы.
Позднее она подчеркнула, что ВС РФ будут решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима. Киевский режим, по словам представителя МИД РФ, нервно отреагировал на российское предложение и продолжает вымещать злобу на мирном населении и гражданской инфраструктуре. Она порекомендовала Киеву крайне внимательно отнестись к заявлению МО РФ и последствиям в случае нарушения перемирия.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФКиевУКРАИНАВладимир ПутинМария ЗахароваВСУМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала