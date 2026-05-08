Президент Абхазии прибыл с супругой в Москву на парад 9 мая
Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл с супругой в Москву на парад 9 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
2026-05-08T00:32+0300
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл с супругой в Москву на парад 9 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
В марте пресс-служба президента абхазского государства сообщала, что Гунба по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. Кроме того, как сообщал в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, в День Победы Россию посетят представители Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, Словакии, Малайзии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
"Мы прибыли в Москву", - сказал представитель президента.
Он уточнил, что глава Абхазии приехал с супругой. В пресс-службе добавили, что в субботу глава республики проведет встречу с президентом России.
Как отметил РИА Новости сам Гунба, 9 мая - это священная дата, объединяющая РФ и Абхазию.
"Я с благодарностью принял приглашение Владимира Владимировича Путина встретить этот праздник в Москве. Участие в торжествах — дань уважения героям и подтверждение того, что сегодня наши страны по-прежнему объединяют общие ценности и стремление к мирному и стабильному будущему", - сказал Гунба.
