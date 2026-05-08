Президент Абхазии прибыл с супругой в Москву на парад 9 мая - 08.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260508/moskva-869763984.html
Президент Абхазии прибыл с супругой в Москву на парад 9 мая
2026-05-08T00:32+0300
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл с супругой в Москву на парад 9 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. В марте пресс-служба президента абхазского государства сообщала, что Гунба по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. Кроме того, как сообщал в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, в День Победы Россию посетят представители Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, Словакии, Малайзии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины. "Мы прибыли в Москву", - сказал представитель президента. Он уточнил, что глава Абхазии приехал с супругой. В пресс-службе добавили, что в субботу глава республики проведет встречу с президентом России. Как отметил РИА Новости сам Гунба, 9 мая - это священная дата, объединяющая РФ и Абхазию. "Я с благодарностью принял приглашение Владимира Владимировича Путина встретить этот праздник в Москве. Участие в торжествах — дань уважения героям и подтверждение того, что сегодня наши страны по-прежнему объединяют общие ценности и стремление к мирному и стабильному будущему", - сказал Гунба.
