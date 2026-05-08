Адвокат объяснила, какие обязательства можно получить в наследство - 08.05.2026, ПРАЙМ
Адвокат объяснила, какие обязательства можно получить в наследство
Кудерко: в наследство можно получить не только имущество, но и обязательства

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. По закону наследникам можно оставить по завещанию не только имущество, но и обязанности в пользу третьих лиц, причем они не обязательно должны быть родственниками. О том, какие риски это создаёт для наследников и покупателей унаследованной недвижимости, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
Согласно статье 1137 Гражданского кодекса РФ, наследодатель вправе возложить на наследника исполнение обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц — отказополучателей. Например, на наследника, к которому переходит жилой дом или квартира, может быть возложена обязанность предоставить другому лицу право пользования этим помещением — как на срок, так и бессрочно. Право проживания, как правило, является безвозмездным и может касаться не только части объекта (отдельной комнаты), но и всего дома или квартиры, так что сам наследник не сможет в ней проживать.
Ключевое правило и главный риск для покупателей закреплены в пункте 2 статьи 1137 ГК РФ: при последующем переходе права собственности на такое имущество к новому собственнику (покупателю) право пользования, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
"Это означает, что обременение лежит не на наследнике, а именно на имуществе. Отказополучатель вправе требовать от наследника или покупателя исполнения завещательного отказа — предоставления жилья или совершения иных действий, в том числе в судебном порядке", — пояснила адвокат.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трёх лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам — то есть получатель не может передать его по наследству и должен заявить наследнику о намерении воспользоваться предоставленным правом в установленный срок. Конструкция завещательного отказа, унаследованная ещё из римского частного права (легат), существует не одну сотню лет, напоминает Кудерко. Норма не создаёт новых рисков, она их лишь раскрывает.
Покупателям унаследованной недвижимости необходимо проверять не только свидетельство о праве на наследство, но и само завещание на предмет наличия завещательного отказа до совершения сделки. Игнорирование этого требования может привести к приобретению жилья, обременённого правом пожизненного пользования третьего лица, которое не может быть прекращено простой сменой собственника.
 
